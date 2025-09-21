Sporting Cristal estira la mala racha: Empate ante Juan Pablo II lo aleja de la carrera por el Clausura

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cuarto partido consecutivo que Sporting Cristal no sabe lo que es ganar. Desde el triunfo ante Binacional, invalidado por la inhabilitación del cuadro puneño, los 'celestes' no han sumado de tres, y ante Juan Pablo II, estiró la mala racha tras igualar sin goles de visita, quedando relegado en la pelea por el Clausura y el título nacional de la Liga1.

Yotún expulsado en el primer tiempo

El equipo dirigido por Paulo Autuori contó con el brasileño Felipe Vizeu por primera vez como local comandando el ataque. Sin embargo, su debut se vio perjudicado por la expulsión que sufrió el capitán Yoshimar Yotún antes de la primera media hora del partido.

Al minuto 21 el mediocentro recibió un balón que no controló bien, y en su intento de recuperarlo, pisó en el tobillo a Michel Rasmussen. En un primer momento, el árbitro Bruno Pérez le mostró la tarjeta amarilla, pero tras el llamado del VAR, corrigió su decisión y la cambió por la roja directa.

La superioridad numérica permitió al conjunto local ser más agresivo, aunque con cautela de que los rimenses puedan hacer daño de contragolpe. Sin que ninguno tome el protagonismo, el encuentro careció de emociones y el empate sin goles parecía estar destinado a ser el marcador final, lo que finalmente ocurrió.

Tres puntos de 12 posibles

A pesar del buen inicio que tuvo el cuadro 'bajopontino' en el Clausura, antes del parón FIFA su nivel decayó, logrando solo tres puntos de los últimos 12 en disputa. Agregado a los que se le quitaron por ganarle a Binacional, ha quedado muy atrás en la tabla, quedando a cinco del líder Universitario de Deportes.

El inicio de la racha negativa se dio con el empate en casa ante UTC de Cajamarca, cuadro que pelea por la permanencia. Tras las eliminatorias, cayó de visita frente Cusco FC y el pasado miércoles 17 de setiembre, una nueva igualdad sin goles contra Alianza Atlético provocó la molestia de los hinchas.

Los 'celestes descansarán en la jornada 11 y volverán a la acción recibiendo a Ayacucho FC, con la obligación de sumar de a tres para no perder las pocas chances de título que le quedan y de no salir de los cuatro primeros del acumulado.

Por consiguiente, Sporting Cristal sumó otro resultado negativo tras el empate sin goles que consiguió en su visita a Juan Pablo II en Chongoyape. Los 'celestes' quedaron a cinco punto de la 'U', líder del Clausura.