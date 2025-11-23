Dua Lipa llegó al Perú y se alista para encender Lima con su Radical Optimism Tour

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡El momento ha llegado! Dua Lipa ya está en Lima y la emoción entre sus fans peruanos no puede ser mayor. La cantante británica aterrizó este domingo 23 de noviembre, desatando la euforia de sus seguidores que la esperaban en el aeropuerto Jorge Chávez.

Con una sonrisa radiante y saludos espontáneos, la intérprete de "New Rules" y "Houdini" demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas del pop actual.

Fans la esperaron a la puerta de su hotel

Tras su llegada, Dua se trasladó al Belmond Miraflores Park Hotel, donde fue recibida por un grupo de fans que la esperaban con pancartas y celulares listos para capturar el momento. Aunque ingresó por una puerta lateral, no pasó desapercibida.

"¡Dua, bienvenida al Perú!", se escucha en uno de los videos que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de comentarios, memes y mensajes de bienvenida.

JÁ ESTAMOS COM SAUDADE! Dua Lipa atendendo alguns fãs em Lima, no Peru, hoje. pic.twitter.com/S6qCrAAvUl — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 23, 2025

El anuncio de su concierto en Perú se hizo meses atrás, y desde entonces la expectativa no ha hecho más que crecer. Su show en Lima, parte del Radical Optimism Tour, se realizará este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, y promete ser una noche inolvidable.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster, y aunque muchas zonas ya están agotadas, aún hay oportunidad de conseguir un lugar para verla en vivo.

Las entradas de algunas zonas ya han sido completamente vendidas.

Dua llega a Perú tras su paso por Brasil, donde ofreció un concierto a estadio lleno y sorprendió al público interpretando "Mas que nada" en homenaje a Sergio Mendes. Su gira ha sido aclamada por la crítica y los fans, con una puesta en escena vibrante, coreografías impecables y un repertorio que mezcla sus grandes éxitos con nuevas canciones de su próximo álbum.

Este será su primer concierto en Lima, y la comunidad de fans ya organiza encuentros, pancartas colectivas y hasta coreografías para recibirla como se merece. Las redes sociales arden con el hashtag #DuaLipaEnLima, y todo apunta a que el Estadio San Marcos se convertirá en una fiesta pop.

🚨 DUA LIPA CANTANDO "MAS QUE NADA" DE SERGIO MENDES PARA O COVER DE HOJE NA #RadicalOptimismTourRioDeJaneiro pic.twitter.com/ZIW6h6ijSU — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 23, 2025

La llegada de Dua Lipa no solo emociona a miles de fans, sino que confirma que Lima está en el radar de los grandes tours globales. Este 25 de noviembre, la capital vivirá una noche de luces, música y euforia. Si aún no tienes tu entrada, estás a tiempo. Porque cuando Dua pisa un escenario, no hay reglas... solo magia.