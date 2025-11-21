RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Preocupante

Hermana de Alejandra Baigorria queda gravemente herida tras sufrir accidente vehicular en Paracas

Un accidente vehicular en Paracas dejó gravemente herida a Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria. Otras cinco personas también resultaron afectadas.

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 22/11/2025

La joven Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, resultó gravemente herida tras un accidente vehicular en Paracas. Además de ella, otras cinco personas también se vieron involucradas en el despiste de la camioneta.

Hermana de Alejandra Baigorria sufre accidente

Este viernes 21 de noviembre, la tranquilidad de Paracas se vio interrumpida por un accidente vehicular que involucró a Thamara Medina y otras cinco personas.

Según el portala Plus Noticias Pisco, la camioneta en la que viajaban se volcó cuando el conductor intentó evitar chocar contra un tráiler. El despiste provocó que tres de los ocupantes resultaran con lesiones graves y otros tres con heridas leves.

La hermana menor de Alejandra Baigorria fue identificada entre los heridos. Presenta cortes en el cuero cabelludo y contusiones en el cuerpo, por lo que fue evacuada de inmediato junto a los demás afectados al hospital San Juan de Dios.

Los otros dos heridos de consideración fueron Enrique Pascual Rojas, de 30 años, y Esteban Alfonso de Iguaza Uria, también de 30.

Thamara estaba en Paracas por trabajo

Horas antes del accidente, Thamara Medina compartió en su cuenta oficial de Instagram historias desde Paracas, mostrando que se encontraba en la localidad participando de una sesión fotográfica.

Imagen de Thamara Medina antes de sufrir accidente en Pisco.
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, estaba en Paracas por trabajo

En las imágenes se puede ver al fotógrafo del shooting, quien, según Plus Noticias Pisco, también resultó herido en el accidente.

El medio señaló que parte de la evidencia del accidente vehicular fue encontrada en el lugar, incluyendo una zapatilla que pertenecería al fotógrafo.

Hermana de Ale Baigorria, reaparece tras accidente

Horas después, el portal Instarándula compartió un mensaje que Thamara Medina publicó en su cuenta oficial de TikTok, donde escribió: "Estoy viva por si acaso", confirmando así, con sus propias palabras, que se encuentra mejor.

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reaparece tras accidente con inesperado mensaje
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reaparece tras accidente con inesperado mensaje

Pero eso no fue todo, en su cuenta oficial de Instagram también se pronunció con un mensaje que dejó tranquilos a sus seguidores y familiares.

"¡Estoy bien! Todavía tienen a Thami para rato. Mi papá ya está en camino, ¡gracias por preocuparse!", escribió la hermana de Alejandra Baigorria.

Tras el accidente vehicular en Paracas, la hermana de Alejandra Baigorria, Thamara Medina, quedó gravemente herida y fue trasladada de inmediato a un hospital local. Sin embargo, en su mensaje más reciente confirmó que ya está bien y recuperándose poco a poco.

