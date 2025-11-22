Luigui Carbajal confiesa que no estuvo solo en hotel: "Habían otras personas más"

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo de Luigui Carbajal en un hotel sigue generando polémica, pero esta vez el comediante sorprendió al revelar que su bebé lactante estaría siendo afectado por todo el estrés que vive su esposa. El artista incluso cambió su versión inicial y dijo que no estaba solo.

Luigui Carbajal no estuvo solo en hotel

Hace unos días, se difundieron unas imágenes de Luigui Carbajal en una habitación de hotel, donde él juraba y rejuraba que estaba solo grabando un podcast.

Hasta ahí, el lío ya estaba servido. Pero la cosa se complicó cuando su esposa —quien atraviesa una etapa delicada por la lactancia— empezó a verse afectada emocionalmente por la tormenta mediática.

En su reciente entrevista, Luigui Carbajal contó que el escándalo generó tanto estrés en su pareja que ahora su bebé lactante también está presentando problemas de salud.

Según el cantante, el menor estaría "absorbiendo" ese estado emocional a través de la lactancia, una situación que lo tiene profundamente preocupado.

Mientras explicaba esto, también dejó caer una bomba tras admitir que sí había "otras personas" en la habitación. Este detalle contradijo completamente su primera versión, en la que aseguraba que estaba solo.

Luego de aceptar que no estaba solo, la conversación con la conductora empezó a ponerse más tensa. Y como era de esperarse, llegó la pregunta del millón: ¿había sido "sembrado"?

Luigui Carbajal prefirió no entrar en detalles y evitó responder. Su incomodidad era evidente. A los pocos segundos, decidió cortar tajantemente la entrevista.

Dijo que no quería extenderse más porque necesitaba enfocarse en la salud de su hijo, quien, según sus palabras, "la está pasando mal" debido al estrés emocional que atraviesa su esposa.

¿Qué dijo previamente Luigui Carbajal?

Cuando Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel en Lince, salió a decir que todo era parte de un trabajo. "Fui a grabar un pódcast de un amigo", aseguró, recalcando que ingresó solo y que no estuvo acompañado en ningún momento.

También afirmó que su esposa, Diana García, estaba al tanto de todo: "Sí, yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando".

Por su parte, Diana García usó sus redes sociales para respaldar la versión de su esposo y compartió capturas del pódcast en el que él participó ese mismo día del ampay.

Así, el escándalo de Luigui Carbajal en el hotel sigue creciendo, más aún después de que él cambiara su versión inicial y admitiera que no estuvo solo, además de revelar que su bebé lactante estaría siendo afectado por el estrés que vive su esposa.