¡ESCÁNDALO! Serenazgo intervino fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón tras quejas de vecinos

La siempre polémica Samahara Lobatón celebró a lo grande su cumpleaños número 24 al lado de sus hijos, su pareja Bryan Torres, sus hermanas, su mamá Melissa Klug, así como otros familiares y amigos.

Sin embargo, el bullicio y el desorden la fiesta, habría ocasionado que los vecinos sientan incomodidad por lo que el Serenazgo Municipal tuvo que acudir hasta el condominio donde reside.

Intervienen celebración de Samahara Lobatón

La joven creadora de contenido decidió 'tirar la casa por la ventana' y festejar su día especial en la terraza del condominio en el que vive, ubicado en el distrito de Surco, pero la noche que se esperaba esté llena de alegría se vio opacada por un bochornoso momento.

De acuerdo imágenes difundidas por el programa 'Magaly TV La Firme', residentes del edificio se mostraron incómodos por el bullicio y el desorden del cumpleaños por lo que decidieron llamar al Serenazgo Municipal porque la engreída de Abel Lobatón no habría cumplido con el horario determinado para realizar festejos en su residencia.

En tal sentido, todo haría indicar que fue un vecino del inmueble quien informó que la autorización de este evento solo permitía la música hasta las 10 de la noche, pese a ello Samahara continuó con su celebración pasada la mencionada hora, aproximadamente hasta las 10 y 19 de la noche por lo que infringió tal medida.

Por tal motivo, las autoridades se apersonaron al inmueble para conocer lo ocurrido y verificar las quejas. En el video se observa al personal de seguridad municipal llegando a la puerta y comunicándose con la presidenta del condominio. "¿Hasta qué hora tiene permiso la señora? (Hasta las 10) ¿hasta las 10 tiene permiso? Voy a llamar a fiscalización", se oye expresar al agente de Serenazgo.

Jesús Barco y Melissa Klug juntos en cumpleaños

En medio de este bochornoso momento, lo que llamó la atención fue la presencia del exfutbolista de Alianza UDH, Jesús Barco, y la madre de Samahara, Melissa Klug, pese a estar oficialmente separados desde hace semanas atrás.

Al respecto, la ex pareja ingresó al condominio sin dar una declaración a la prensa y al culminar el cumpleaños de Samahara, también salieron en total silencio y se fueron juntos en el carro de la 'Blanca de Chucuito'.

Lo que pretendía ser una noche de algarabía para Samahara Lobatón por la celebración de su cumpleaños 24, se vio opacada por la presencia de personal de Serenazgo de Surco ante la queja de los vecinos ante el bullicio y desorden ocasionado por la celebración.