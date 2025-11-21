Marina Mora revela el mal trato a Karla Bacigalupo en preparación para el Miss Universo: "La hacían llorar"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que la Miss Perú, Karla Bacigalupo, quedara eliminada del Top 30 de Miss Universo 2025, Marina Mora ha salido a revelar el difícil momento que habría atravesado la reina de belleza durante su preparación para participar del certamen de belleza más importante del planeta.

¿Qué sucedió con Karla Bacigalupo?

La exMiss Perú se presentó recientemente en el programa 'Arriba mi gente' en el que opinó acerca de la representante peruana y su participación en el concurso de belleza que se desarrolló anoche en Tailandia.

Sin embargo, la también empresaria sorprendió y dejó a más de uno con la boca abierta luego de confesar un hecho complicado que habría atravesado Bacigalupo durante su preparación.

Desde la óptica de la exmodelo existió un error en el equipo de trabajo que se le designó a la actual Miss Perú 2025 debido a que, según fuentes cercanas, le confirmaron que la actriz pasó momentos complicados e inclusive mal trato previo a su viaje al Miss Universo.

"Por ahí me han contado que sus preparadores la hacían llorar mucho antes de ir al Miss Universo y que ella ha ido desgastada emocionalmente también a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana (...) eso sumado a que el concurso está medio raro", comentó la exMiss Perú Mundo en 2001.

Adicionalmente, señaló quizá el error de la pronta eliminación de Karla Bacigalupo pudo ser la contratación de personas que no cuentan con la capacidad de ayudarla a nuestra reina de belleza tanto en el ámbito emocional así como también en la técnica.

Karla Bacigalupo agradece al Perú

Tras su eliminación del Miss Universo 2025, nuestra representante Karla Bacigalupo recurrió a sus redes sociales para extender su agradecimiento al país así como también a Jessica Newton.

Publicación de Instagram de Karla Bacigalupo donde expresa su agradecimiento al Perú

En su despedida, que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, mostró el orgullo que tuvo al representar al Perú con dedicación expresando a su vez madurez.

"Muchísimas gracias mi Perú bello. Gracias por haberme acompañado en esta experiencia. Un honor haber compartido con todas las candidatas de otros países, estoy orgullosa de la participación de todas y de la mía. Gracias al Miss Perú y a Jessica Newton por guiarme y apoyarme", se lee en la publicación.

Es así como, tras la participación de Karla Bacigalupo en el Miss Universo, la empresaria Marina Mora reveló que la reina de belleza sufrió malos tratos durante su preparación previa a su participación del certamen de belleza.