Dina Boluarte: Impedimento de salida contra expresidenta será evaluado por la Corte Suprema este lunes 24

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Dina Boluarte deberá enfrentar a la justicia nuevamente este lunes 24 de noviembre cuando el Poder Judicial evalúe el impedimento de salida por 18 meses que solicitó la Fiscalía por el caso 'cirugías'. La audiencia iniciará a las 9 de la mañana de manera virtual y estará a cargo de la Sala Permanente de la Corte Suprema.

Corte Suprema evaluará impedimento de salida contra Dina Boluarte

Es importante precisar que en octubre pasado el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud del Ministerio Público asegurando que la expresidenta no contaba con riesgo de fuga al no tener las pruebas necesarias para demostrarlo.

Sin embargo, la Fiscalía apeló por lo que este lunes 24 de noviembre se revisará nuevamente el impedimento de salida contra Dina Boluarte. Como se sabe, la justicia investiga a la exmandataria por el presunto delito de negociación incompatible por el sonado caso 'cirugías'.

Durante la audiencia, ambas partes deberán exponer sus alegatos y al final de la misma se definirá la suerte de la jefa de Estado que fuera vacada el pasado 10 de octubre.

Asegura que colaborará con la justicia

Justamente, el pasado 10 de noviembre Dina Boluarte reapareció durante una audiencia virtual en el marco de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible. Durante su participación, la expresidenta dejó en claro que colaborará en cada una de los procesos en las que se encuentra incluida desde que asumió el sillón presidencial.

Además, recordó aquella ocasión en que un equipo de la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron su vivienda al punto de romper la puerta de ingreso. Según indicó, este accionar representó una persecución de la justicia hacia su persona, pero pese a ello seguirá acudiendo las veces que sean necesarias.

"Cuando injustamente y arbitrariamente me allanaron de esa manera forzada, rompiendo la puerta de mi domicilio, a un así se brindaron todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Cuando he sido citada al Ministerio Público, en cada una de las carpetas fiscales he acudido, en una y otra vez, sin postergaciones y todas he declarado", indicó aquella vez.

De esta manera, este lunes 24 de noviembre el Poder Judicial, a través de la Sala Permanente de la Corte Suprema, evaluarán el pedido de impedimento de salida de 18 meses contra Dina Boluarte en el marco de las investigaciones por el delito de negociación incompatible por el caso cirugías.