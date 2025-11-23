Tabla acumulada 2025: Ayacucho FC descendió, mientras que Alianza y Cristal chocarán en los play off

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 23 de noviembre, se jugó la jornada 19 del Torneo Clausura por lo que todo quedó definido en la Liga 1 2025. Ayacucho FC perdió la categoría tras caer 2-1 ante Cienciano en Cusco, mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán por los play off de la Copa Libertadores.

Descendidos y clasificados a la Sudamericana

Con el descenso de Alianza UDH en la jornada anterior, solo faltaba conocer al tercer club que jugaría la Liga 2 en el 2026 ya que Binacional también se fue a segunda por resolución administrativa. Para ello, la pelea se centraba entre UTC y Ayacucho FC.

Los cajamarquinos se medían ante Alianza Lima en Matute, mientras que los ayacuchanos se jugarían la vida frente a Cienciano en Cusco. Luego de los 90 minutos, ambos equipos cayeron derrotados por lo que los 'zorros' volverán a la segunda división ya que se quedó con solo 29 puntos.

La pelea por la Copa Sudamericana también estuvo al rojo vivo y ella involucraba a cuatro equipos. Alianza Atlético y Melgar ya habían asegurado su boleto hace dos jornadas atrás. Sport Huancayo recibía a Cusco FC en la capital de Junín, mientras que el elenco imperial debía ganar en el Estadio Garcilaso del Cusco.

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2025.

Los huancaínos no hicieron la tarea tras caer por 2-1 ante los dirigidos por Miguel Rondelli por lo que quedaron fuera del torneo continental. Finalmente, Cienciano se unió al grupo de Alianza Atlético, Melgar y Deportivo Garcilaso accediendo a la Copa Sudamericana 2026.

Duelo de grandes en el primer play off

Con Universitario ya campeón de la Liga 1 hace casi un mes, solo faltaba definir a los elencos que se enfrentarán por los puestos 2, 3 y 4 de la Copa Libertadores 2026. Antes de esta última jornada, Cusco FC se ubicaba en el segundo lugar de la tabla acumulada, mientras que Alianza Lima quedaba en la tercera casilla y Sporting Cristal en la cuarta.

Finalmente, íntimos y celestes se deberán medir en dos duelos que sacarán chispas. El ganador de esta llave se enfrentará posteriormente a Cusco FC para así conocer cual será el otro club que accederá a la fase de grupos del torneo continental y quienes serán Perú 3 y 4.

De esta manera, se conoció que Ayacucho FC, Alianza UDH y Binacional jugarán la segunda división en el 2026. Por su parte, Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano clasificaron a la Copa Sudamericana tras la fecha final del Torneo Clausura.