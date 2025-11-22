Guillermo Rossini partió a la eternidad: Destacado comediante peruano falleció a los 93 años

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente artístistico nacional está de luto tras la sensible partida del actor cómico Guillermo Rossini a los 93 años. Así lo dio a conocer su hijo 'Coco' a través de sus redes sociales. El destacado artista deja una huella indeleble tanto en televisión como en radio.

Guillermo Rossini falleció a los 93 años

Su primogénito recurrió a su cuenta oficial de Instagram en el que mediante sus historias publicó una foto que se tomó junto a su padre en su último cumpleaños hace dos meses atrás. Acompañó la instantánea con las siguientes palabras: "Mi ángel, ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor" .

Adicionalmente, en un siguiente post aparece la leyenda del humor peruano al lado de Jesús sonriendo, en referencia a que Rossini ya se encuentra al lado de él. "...Y la risa llegó al cielo. Te amo papi", expresó su hijo.

Las sentidas palabras del hijo de Guillermo Rossini

Con más de seis décadas de trayectoria, el artista nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, demostró desde temprana edad su talento para vislumbrar en las artes escénicas. Fue durante la década del 60 junto a Augusto Ferrando con que dio sus primeros pasos profesionales. Ya en 1970, destacó en espacios de humor como "Estrafalario" y "El Tornillo".

Años más tarde, demostraría ello a través de las pantallas en el popular programa 'Risas y Salsa' durante los años 80 demostrando su gran capacidad para la imitación así como también su humor popular y directo que lo hicieron permanecer por 16 años allí.

Tiempo después, trasladó todo su mundo de comicidad a la radio en donde permaneció durante el periodo de 1994 hasta 2021, en donde también marcó una época con su versatilidad y carisma, atrayendo a varias generaciones.

El último mensaje del hijo de Guillermo Rossini

Manolo Rojas despide a Guillermo Rossini

Uno de los amigos que hizo Guillermo Rossini durante su destacada carrera, fue el también comediante Manolo Rojas, quien tras conocer la partida del querido imitador peruano, no dudó en dedicarle unas sentidas palabras.

Publicación de Manolo Rojas y su mensaje a Rossini

"No hay dolor tan grande como tu pérdida, pero me quedo con los mejores recuerdos tío, ¡Un grande!", escribió en sus historias de Instagram junto a un video de una de las últimas veces que pasaron un momento ameno durante una reunión.

Con más de seis décadas de trayectoria, falleció a los 93 el icónico y querido humorista peruano Guillermo Rossini, así lo reveló su hijo 'Coco' con un sentido mensaje en sus redes sociales.