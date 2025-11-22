Josi Martínez denuncia acto de discriminación en restaurante de Miraflores y anuncia medidas legales

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El influencer peruano Josi Martínez sorprendió a todos al revelar que fue víctima de un episodio de discriminación homofóbica en un restaurante de Miraflores, un hecho que narró en vivo y que lo llevó a anunciar acciones legales. Con miles de seguidores atentos a su relato, el creador de contenido aseguró que no es la primera vez que enfrenta algo así y pidió más respeto.

Josi Martínez denuncia acto de discriminación

La tarde parecía normal para Josi Martínez, quien había salido a comer con una amiga en un conocido restaurante de Miraflores, uno de los distritos más movidos de Lima.

Todo iba bien hasta que, según contó en un 'live' de TikTok, un grupo de jóvenes se acercó con la excusa de pedir comida. Al recibir una negativa, los chicos cambiaron de actitud de inmediato.

De inmediato, los acusados tomaron parte de su comida sin permiso y empezaron a insultarlo. Sus seguidores escucharon en vivo su molestia.

"Unos chibolos que estaban ahí, literalmente me acaban de insultar. Me agarró mi pollo, no sé qué pasa en Miraflores. Vinieron 3 chicos a querer agarrar mi comida, la agarraron, o sea ya no voy a comer esto. Me da asco", relató, visiblemente indignado.

La agresión no terminó allí. Josi Martínez narró que los insultos incluyeron expresiones claramente homofóbicas: "Me comenzó a decir: 'Cabr', 'marcn de mird', enfrente de todo el restaurante. Estas situaciones me pasan siempre... es superincómodo".

El influencer dejó claro que el incidente lo afectó a tal punto que no pudo seguir comiendo y se retiró del lugar entre la incomodidad y la impotencia.

Restaurante no ofreció disculpas

Horas después, ya más tranquilo, Josi Martínez dio declaraciones para América Hoy, donde contó cómo reaccionó el restaurante ante lo ocurrido.

Y, según él, la respuesta dejó mucho que desear. Señaló que el local no le ofreció disculpas y que tuvo que pedir el registro de seguridad por su cuenta para tener evidencia del hecho.

"La verdad que no (he recibido las disculpas del caso), estoy esperando que por favor me faciliten el tema de la grabación, del video, yo necesito exponer a las personas que me realizaron esta discriminación. Yo pienso hacer una denuncia pública y también una denuncia policial, yo no puedo tener miedo de salir a la calle. No es la primera vez que me sucede algo así", declaró.

El joven lamentó profundamente que, en pleno 2025, todavía ocurran actos de discriminación por orientación sexual en espacios públicos. Recalcó que busca justicia y que estos hechos deben investigarse y sancionarse: "Estamos en un país homofóbico y que tienen opiniones discriminatorias", comentó.

Actualmente, Josi está a la espera de que el establecimiento entregue el material audiovisual que permitirá identificar a los agresores. Con esas pruebas, pretende avanzar tanto con la denuncia pública como con la policial, dejando claro que no piensa dejar pasar este incidente.

Así, la denuncia de Josi Martínez por discriminación en un restaurante de Miraflores sigue generando repercusión, especialmente porque el influencer anunció medidas legales y recalcó que situaciones como esta no son nuevas para él.