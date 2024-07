Edson Dávila 'Giselo' rompe en llanto por EMOTIVA sorpresa de Andrea Llosa ¿Qué pasó?

Edson Dávila, conocido popularmente como 'Giselo', no evitó romper en llanto y derramar algunas lágrimas al ser sorprendido con un inesperado audio durante su entrevista con la periodista Andrea Llosa.

En el avance del primer episodio del podcast 'La Capilla', se descubre que el co-conductor de América Hoy, Edson Dávila, será el primero en ser entrevistado para dar a conocer detalles de su vida privada y secretos que nadie más conoce en la farándula nacional.

Sin embargo, todo parece indicar que Andrea Llosa tenía una emotiva sorpresa para él que terminó por quebrarlo en el episodio que se lanzará este miércoles a las 7:00 a.m.

Previamente, en el post de los avances del primer episodio, se ve a 'Giselo' confesar algunas de sus experiencias en la televisión peruana y responder una insólita pregunta que podría ponerlo en aprietos con algunas de sus compañeras de conducción en el programa matutino de América TV.

"¿A cuál de las tres conductoras de 'América Hoy' sacarías?", ante ello, Edson fiel a su estilo sarcástico responde tajantemente y sin dudarlo: "A Brunella Horna", provocando la risa de Andrea Llosa en el set.

Como era de esperarse, los fieles seguidores de Giselo se mostraron emocionados de poder verlo junto a Andrea Llosa y aprovecharon en resaltar que lo admiran por su "sencillez y humildad", así por la forma de responder sin filtros.

Asimismo, recordemos que en una anterior ocasión, 'Giselo' protagonizó una tensa discusión con su compañera Janet Barboza por asegurar en otros medios televisivos que estaría a punto de casarse con un hombre.

"¡Cómo me voy a casar! Mala información de verdad. No me voy a casar por si acaso", sentenció Edson Dávila, a lo cual, la popular 'Rulitos' se defendió alegando que esas afirmaciones no salieron de su boca sino que fue publicado por una revista.