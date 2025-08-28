El desfile de Victoria's Secret regresa en 2025: Conoce los detalles sobre el regreso de los ángeles

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El legendario Victoria's Secret Fashion Show vuelve con fuerza este 2025. Así lo anunciaron en sus redes sociales, dejando en claro que las duras críticas quedaron atrás. Ahora, el desfile promete un espectáculo diverso, lleno de estrellas y, por supuesto, el esperado regreso de sus ángeles más icónicos.

Vuelve el Victoria's Secret Fashion Show

Este miércoles 27 de agosto, la marca Victoria's Secret confirmó a través de sus redes sociales la fecha oficial del Victoria's Secret Fashion Show 2025, el legendario desfile más comentado del mundo de la moda.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la firma reveló que el esperado evento se llevará a cabo el 15 de octubre en Nueva York, exactamente a las 19:00 hora local (18:00 en Perú).

La noticia rápidamente encendió la conversación en redes sociales, pues no se trata de cualquier show, sino de uno que, antes de su regreso en 2024, estuvo en pausa durante nada menos que seis años.

Entre 2019 y 2023, la pasarela se apagó por completo luego de duras críticas. El espectáculo fue señalado como "sexista y desfasado" por movimientos sociales vinculados al #MeToo, que cuestionaron su falta de inclusión y la manera en que representaba a la mujer.

Sin embargo, todo cambió el año pasado. Con bombos y platillos, el icónico desfile regresó en 2024 apostando por la diversidad y buscando dejar claro que la marca estaba dispuesta a reinventarse para las nuevas audiencias.

Lo que se espera para este 2025

Con el anuncio de la fecha, las expectativas para este año están por todo lo alto. Se espera que el desfile vuelva a ser transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la marca, con énfasis en canales como YouTube y TikTok, donde ya el año pasado tuvieron millones de reproducciones y comentarios.

La locación también suma emoción. Nueva York, la ciudad que vio nacer varias de las ediciones más icónicas de la pasarela, volverá a convertirse en la capital mundial de la moda por una noche. El horario está pensado para alcanzar tanto al público local como al internacional.

El Victoria's Secret Fashion Show 2025 volverá a encender los reflectores este 15 de octubre en Nueva York. Antes de su esperado regreso en 2024, el evento estuvo en pausa durante seis años, y ahora busca consolidarse como un espectáculo renovado, diverso y con proyección internacional. La expectativa es realmente enorme.