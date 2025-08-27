Gisela Valcárcel reaparece en redes sociales: "Cuando todo parecía que se venía abajo, es cuando realmente todo empezaba"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel acaparó las principales portadas del mundo del espectáculo nacional tras verse envuelta en un incidente con América TV, el último martes 26 de agosto, ello tras afirmar que la casa televisiva le prohibió su ingreso a sus instalaciones, pese a que ella fue su figura por bastante tiempo. Ahora, lejos de verse afectada, se presentó en sus redes sociales con un mensaje positivo.

Gisela Valcárcel se muestra contenta

Un día después del conflicto suscitado con América TV, Gisela Valcárcel causó sorpresa a sus seguidores de las redes sociales tras aparecer muy contenta y reveló cuál era la razón por la que sentía esta emoción.

"Estoy agotada esperando a que traigan mi pollo a la brasa. Voy a celebra con ello todo este día porque cuando todo parecía que se venía abajo, es cuando realmente todo empezaba. A veces uno cree que las cosas están saliendo mal", se oye decir a la mamá de Etehl Pozo, en un principio.

Posteriormente, con firmeza manifestó que pese a la situación que atravesó con su excasa televisiva, las cosas le están saliendo mejor de lo que esperaba. Y explicó que los programas de su productora GV Producciones han generado esa alegría que desborda.

"(...) Y no, están y salen mejor de lo que pensabas. Hoy celebro que GV Producciones presentó 'América Hoy', que siempre lidera y al mismo tiempo estrenó programa digital en YouTube 'Mostritos y pirañas', ha sido un hit de 9 y 30 a 11 de la mañana, uno en señal abierta y otra en YouTube. Gracias televisión y digitales", manifestó sonriente.

Gisela asegura que sí entro a América TV

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', emitido el último martes, se difundieron imágenes es lo que se evidencia que Gisela Valcárcel sí ingresó a las instalaciones de América TV, hecho que pondría en duda la versión inicial de la empresaria. Al respecto, no dudó en pronunciarse y emitir su aclaración sobre ello.

"Se dieron las imágenes de seguridad en la cual se me ve entrar a América TV, pero quién había dicho que no entré, a lo que no entré es al programa", manifestó Valcárcel en su cuenta oficial de Instagram aclarando lo suscitado el último martes.

De esta manera, Gisela Valcárcel reapareció en redes sociales tras su incidente del último martes 26 de agosto con América TV. La exconductora de 'El Gran Show' se mostró emocionada y reveló las razones de su alegría.