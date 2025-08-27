Furrey se pronuncia sobre robo de su DNI tras accidente de tránsito: "Me hace perder esperanza en el ser humano"

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El creador de contenido peruano Furrey usó sus redes sociales para pronunciarse sobre el robo de su Documento Nacional de Identificación (DNI) cuando fue víctima de un accidente de tránsito hace casi dos meses y lo mantuvo en cuidados intensivos.

Furrey expresa su molestia

Furrey recurrió a su cuenta oficial de Instagram para explicar que tuvo que sacar otro DNI debido a que cuando cayó sobre la pista tras ser impactado por un auto, un sujeto aprovechó en sustraerle dicho documento de sus pertenencias.

"Tuve que sacar otro DNI pr el que se le ocurrió robarse mi cmochila estando inconsciente en la pista", escribió el youtuber totalmente indignado y mostrando la imagen de su nuevo Documento Nacional de Identidicación.

Publicación de Furrey en Instagram

En otra historia de su cuenta oficial de Instagram, el integrante de 'Todo Good' reveló que el mismo sujeto gastó el dinero que se encontraba en sus tarjetas de crédito. Al respecto mostró una imagen en las que se ven compras de víveres en un reconocido supermercado así como gastos en un restaurante oriental.

"Para que vean qué hizo con unas de mis tarjetas mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de la semana al parecer", se logra visualizar en el post de su red social oficial.

Publicación de Furrey en Instagram

Agradecido con sus seguidores

En un tercer post, Furrey expresó que pese a que han sucedido cosas o inclusive ha leído mensajes que le hacen perder esperanza en las personas, resalta el apoyo que sus fanáticos tuvieron hasta ahora en todo su proceso de recuperación tras estar en cuidados intensivos.

"Cada cosa que ha pasado o comentarios que leo me hace perder esperanza en el ser humano, pero por acá solo me llega tanto amor de ustedes que de verdad la recupero, gracias a todos de verdad. Que ganas tengo de volver extraño a mis compañeros", escribió.

Publicación de Furrey en Instagram

Furrey habla de su recuperación

Hace una semana, Furrey sorprendió a sus seguidores tras aparecer con un mejor semblante en un video que se viralizó ahí contó que su tratamiento continúa de manera especializada y bajo estricta supervisión médica. Los doctores evalúan constantemente la evolución de sus huesos, dado que las lesiones comprometieron zonas delicadas de su cuerpo.

