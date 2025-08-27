RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
¡Épico!

Billie Joe Armstrong de Green Day sorprende a fans tras tocar una zampoña en el Centro de Lima

El líder de Green Day causó revuelo en el Centro de Lima. Billie Joe Armstrong se animó a tocar una zampoña frente a sus fans antes de su esperado concierto.

Billie Joe Armstrong toca una zampoña
Billie Joe Armstrong toca una zampoña (Difusión)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/08/2025

El inesperado paseo de Billie Joe Armstrong por las calles del Centro de Lima causó revuelo este martes 26 de agosto, antes del concierto de Green Day en el Estadio San Marcos. El vocalista de la banda sorprendió a sus fans al tocar una zampoña mientras recorría la ciudad.

Billie Joe Armstrong recorre Lima

El cantante estadounidense, líder de la icónica banda de punk-rock Green Day, fue visto caminando por Lima durante la mañana del martes 26 de agosto.

Con un look muy característico: pantalón negro, botas, polera y casaca de cuero, complementado con un polo salmón y gafas de sol, el intérprete de "American Idiot" se protegió del sol limeño con la capucha puesta mientras recorría los puntos más emblemáticos del Centro Histórico.

Su primer destino fue el Museo Convento San Francisco y sus famosas Catacumbas, donde estuvo acompañado por su equipo de trabajo y personal de seguridad. A pesar del resguardo, Billie Joe se mostró tranquilo y accesible, llamando la atención de los transeúntes y turistas, quienes no dudaron en registrar su presencia.

Billie Joe Armstrong toca una zampoña

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los limeños fue su visita a una tienda de artesanía ubicada en el Jr. Lampa. Rodeado de fans que lo reconocieron al instante, Billie Joe Armstrong se detuvo a tomarse fotos, firmar autógrafos y hasta interactuar de manera espontánea.

@elcomerciope Billie Joe Armstrong de Green Day tocando la zampoña peruana en Lima 🚨 #billiejoearmstrong #Lima #zampoña #greenday #viral ♬ sonido original - Diario El Comercio

La sorpresa llegó cuando salió del local con una zampoña en las manos, instrumento que se animó a tocar frente a su público, generando aplausos y emoción entre quienes lo seguían en su recorrido.

Esta aparición cercana se convirtió en un momento especial para los fans, quienes pudieron ver a su ídolo de 53 años lejos de los escenarios, disfrutando de la cultura limeña.

¿Cuándo es el concierto de Green Day?

Billie Joe Armstrong se encuentra en Lima para ofrecer un concierto con Green Day como parte de su gira mundial Saviors, nombre de su más reciente álbum publicado en 2024.

La banda se presentará el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos, con puertas abiertas desde las 5 p. m. Las entradas aún están disponibles a través de Ticketmaster, y los fans esperan con entusiasmo poder vivir una noche llena de punk-rock y clásicos de la banda.

Billie Joe Armstrong demostró que su talento va más allá de los escenarios. En el Centro de Lima sorprendió a sus fans tocando una zampoña, un gesto que generó entusiasmo entre los fans antes de la esperada presentación de Green Day en el Estadio San Marcos.

