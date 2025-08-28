Milena Zárate admite encuentros con Jonathan Maicelo mientras él estaba casado

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana Milena Zárate decidió poner fin a los rumores y encender la polémica al admitir públicamente que tuvo encuentros con el exboxeador Jonathan Maicelo cuando él estaba casado. Este domingo 31 de agosto, la artista revelará más situaciones conflictivas de su vida en El valor de la verdad.

Milena admite encuentros con Maicelo

Meses atrás, Milena Zárate negó cualquier relación amorosa con Jonathan Maicelo, luego de que él mismo la mencionara en el programa de Beto Ortiz. Sin embargo, los rumores nunca desaparecieron, y ahora ella misma confirma lo que muchos sospechaban.

Durante el avance del programa, la colombiana no dudó en confesar: "Sí, él siempre iba" a su apartamento, dejando entrever que el vínculo fue más que un simple coqueteo.

La tensión aumentó cuando se le preguntó sobre acercamientos físicos. Entre risas nerviosas, Milena Zárate reconoció: "Yo le estaba dando entrada a él. Sí había pasado un beso, algunas cosas así".

Incluso, surgió un momento de suspenso cuando Beto Ortiz le preguntó si alguna vez estuvieron en su jacuzzi, interrogante que se resolverá durante la emisión completa del domingo 31 de agosto.

Milena enfrenta a la esposa de Maicelo

La historia no quedó solo en los encuentros privados. Milena Zárate relató un episodio incómodo con la esposa de Jonathan Maicelo, quien la confrontó directamente sobre la supuesta relación.

"Me dice que ella es la esposa de Maicelo, que ellos están casados desde hace muchos años y me empieza a preguntar si es verdad que yo tengo una relación con él... y yo le digo 'no'", confesó la artista. Y ante la pregunta de Beto sobre si mintió, respondió sin rodeos: "Le mentí, sí".

En otro momento del avance, Milena Zárate recordó cómo la tildaban de "cachuda", algo que la indignaba pese a no ser la novia oficial. Beto Ortiz no dejó pasar la ocasión y le preguntó: "¿Y por qué te indignas si tú no eras la novia? ¿Cómo puedes ser cachuda sin ser la novia?".

Entre risas, la cantante reafirmó que sí se besó con Jonathan Maicelo, mientras el conductor bromeaba imitando al exboxeador con su famosa frase: "Es un cínico, no tiene sangre en la cara", a lo que Milena Zárate respondió con humor: "Es un cínico".

