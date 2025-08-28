Ariana Grande enciende rumores de gira mundial tras misteriosa publicación: "Nos vemos el próximo año"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Ariana Grande es tendencia mundial luego de que la cantante y actriz estadounidense publicara un misterioso video en Instagram. Aunque el anuncio no es claro, sus seguidores creen que la artista prepara su esperado regreso a los escenarios y que lo haría con una gira en 2026.

Ariana Grande publica misterioso anuncio

Con 374 millones de seguidores en Instagram, Ariana Grande sabe cómo captar la atención de su público. Esta vez lo hizo con un clip encriptado que presenta errores visuales, impidiendo que se vea con claridad. El detalle que más llamó la atención es el mensaje escrito por la cantante: " Nos vemos el próximo año ".

La publicación llegó sin mayor explicación y de inmediato comenzaron las especulaciones. Muchos están convencidos de que la artista está preparando su regreso a los escenarios con una gira internacional prevista para algún momento del 2026.

De confirmarse, sería la primera gira de la cantante después del exitoso Sweetener World Tour en 2019, que marcó su última gran presentación a nivel global.

La expectativa es enorme, pues Ariana Grande lleva años sin hacer una gira mundial, y sus seguidores consideran que este es el momento perfecto para que vuelva a los conciertos en vivo.

Fecha de estreno de 'Wicked: For Good'

El anuncio también llega en un contexto clave para la carrera de Ariana Grande como actriz. En noviembre de este año se estrenará Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway.

El elenco de Wicked: For Good promete brillar con un reparto de primera. Cynthia Erivo dará vida a Elphaba, mientras que Ariana Grande interpretará a Glinda.

A ellos se suman Jonathan Bailey como Fiyero, Michelle Yeoh en el papel de Madame Morrible y Jeff Goldblum como el Mago de Oz. Completan el reparto Ethan Slater en el rol de Boq y Marissa Bode como Nessarose.

Wicked: For Good llegará a los cines de América del Norte el viernes 21 de noviembre de 2025. En varios países de América Latina, entre ellos Perú, Colombia y Argentina, el estreno será un día antes, el jueves 20 de noviembre.

