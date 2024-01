"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Nico Ponce, Mesones, Machuca y Christian Ysla pasan a sentencia

17/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Al no cumplir con el reto de la noche, Nico Ponce, Mauricio Mesones, Armando Machuca y Christian Ysla pasaron a la temida sentencia, habiendo la posibilidad de que uno de ellos abandone la competencia.

Primera parte

José Peláez dio la bienvenida a Mesones, Machuca, Nico Ponce, Ale Fuller y Christian Ysla a una nueva edición del programa 'El Gran Chef Famosos: La Revancha', así como al jurado conformado por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y a la invitada, Paloma Casanave, conocida como 'Miss Cupcake'.

Para el primer postre de la noche, los integrantes sentenciados tuvieron que realizar 'Cupcake Peláez': sabor chocolate y un dulce de mermelada, en solo 60 minutos.

Se ponen serios

Como era de esperarse, los participantes sorprendieron a todos con sus peculiares acciones, en especial Machuca y Mesones, quienes aseguraron que redoblarían sus esfuerzos y dejarían las bromas de lado, para demostrar que son dignos oponentes para llegar a una gran final.

Mauricio pasó por la estación de Machuca y le dijo: "Bebé, hoy día vamos a cocinar bien ordenados. No voy a venir, te voy a extrañar". Por su parte, Mesones respondió: "Extraño a mi amigo Mauricio. No podemos hacer fusión, ni jugar Star Wars, pero es lo justo y lo correcto. Lo que demanda un concurso", tratando de agradecer a sus fans, quienes no desean que sean eliminados del show.

Segundo reto y sentencia

Para sorpresa de todo, Nico Ponce fue la persona que logró obtener el beneficio para hacer la segunda parte del cupcake, pero con la particularidad de tener que hacer ya una masa con el rostro del conductor.

A minutos de terminar la preparación final, los participantes se pusieron nerviosos por terminar la decoración de sus postres y fue Machuca quien tuvo un gran inconveniente, ya que dejó caer su postre al suelo.

"En la masa hay que amasar y amasar, por eso se me fue la mano. Pero no me estreso porque tengo más cupcakes", explicó.

Tras lograr emplatar, la línea de jueces pasó por cada estación y dio a conocer sus opiniones sobre lo que estaban probando, quedando sorprendidos con el de Nico, ya que tenía algunas 'deformaciones' en el rostro de Peláez.

"Nico, esto podría generar muchos memes. Es la cronología de Peláez según edades, etapa de su vida, estado etílico", comentó Rossinelli, a lo cual, el actor trató de defenderse: "Uno en la vida pasa por todas las etapas de la vida. Pero como Peláez no está tan viejo, lo he hecho adulto".

De esta manera, Giacomo, Nelly y Miss Cupcake determinaron que la única persona salvada era la joven actriz Ale Fuller, dejando así a Nico Ponce, Mauricio Mesones, Armando Machuca y Christian Ysla en la segunda noche de sentencia, poniendo en duda su permanencia en el reality 'El Gran Chef Famosos: La Revancha'.