Elecciones 2026: Raúl Romero, recordado conductor de Habacilar, fue elegido miembro de mesa en España

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante las Elecciones Generales 2026, Raúl Romero captó la atención, esta vez lejos de la TV y cumpliendo un rol cívico. El recordado conductor de Habacilar fue elegido miembro de mesa en España, en el consulado peruano en Madrid, donde participó en la jornada electoral de peruanos en el extranjero y fue reconocido mientras ejercía sus funciones.

Raúl Romero fue miembro de mesa en España

La jornada electoral en Madrid transcurría con normalidad hasta que la figura de Raúl Romero empezó a circular en fotos y videos difundidos por votantes peruanos.

El exconductor de Habacilar, líder de Nosequién y los Nosecuántos, se puso la camiseta de miembro de mesa. Lo vieron chequeando DNIs y controlando que todo marche en orden, cumpliendo con su deber cívico de forma muy responsable.

Esto ocurrió en un local del consulado peruano en plena capital de España, donde cientos de peruanos llegaron para dejar su voto y cumplir con su deber en estas Elecciones Generales 2026.

Según lo observado en las imágenes difundidas en diferentes redes sociales, Raúl Romero cumplió sus funciones con normalidad, sin llamar la atención más allá de su conocida figura televisiva.

No obstante, su presencia no pasó desapercibida entre los votantes, quienes de inmediato identificaron al exconductor de Habacilar, generando sorpresa y curiosidad en pleno desarrollo del proceso electoral.

"Raúl Romero es miembro de mesa en España", escribió una usuaria al enviar el dato a la cuenta de Instarándula, que luego difundió la imagen junto con la anécdota.

Es oportuno recordar que el exanimador de Habacilar reside en Madrid, España, desde hace algunos años junto a su esposa, Carolina García-Sayán.

Roger del Águila en local de votación de Madrid

En paralelo, otro rostro conocido de la televisión peruana también apareció en la jornada electoral. Se trató de Roger del Águila, quien fue captado en los exteriores del local de votación en Madrid, saludando a ciudadanos y tomándose fotografías con varios asistentes.

La coincidencia de ambos exconductores de Habacilar en un mismo punto del extranjero generó comentarios nostálgicos entre los usuarios, quienes recordaron la etapa televisiva en la que ambos compartieron pantalla y marcaron una época en la televisión peruana.

Así, durante las Elecciones 2026 en España, Raúl Romero, recordado conductor de Habacilar, fue visto cumpliendo funciones como miembro de mesa en el consulado peruano en Madrid, donde participó activamente del proceso electoral, generando sorpresa entre los ciudadanos que acudieron a votar.