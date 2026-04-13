Elecciones Generales 2026: ¿Cuándo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en el Perú?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada electoral del último domingo dejó un panorama cada vez más claro en el escenario político nacional. Con los primeros resultados del boca de urna y el avance del conteo oficial, los peruanos ya comienzan a proyectar quiénes serán los protagonistas de la decisiva segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

En medio de este contexto, la ciudadanía mantiene una gran expectativa no solo por conocer a los candidatos que disputarán la presidencia, sino también por saber cuándo deberán volver a acudir a las urnas. La interrogante sobre la fecha se ha convertido en una de las más comentadas tras la intensa jornada vivida.

Cabe recordar que el proceso electoral del 12 de abril se desarrolló con algunos contratiempos, como retrasos en la instalación de mesas. Sin embargo, estos inconvenientes no impidieron que miles de peruanos cumplieran con su deber cívico, participando activamente y siguiendo con atención los resultados oficiales. Incluso se ha reportado que varios miembros de mesa se quedaron hasta la madrugada haciendo el conteo de votos.

De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades electorales, la segunda vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio . En esa fecha, los dos candidatos con mayor votación volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién asumirá la presidencia del país en el próximo periodo.

Jorge Nieto espera llegar a segunda vuelta

Ayer a las 6 de la tarde, las encuestadoras Datum e Ipsos dieron a conocer sus primeros resultados a boca de urna: la primera, ubicó al líder del Buen Gobierno en tercer lugar; la segunda, en un quinto lugar, disputándose aun el segundo puesto dado su corto margen de diferencia.

Al respecto, a la salida de su local partidario, el exministro de Defensa se mostró optimista, pero con mesura, en que logrará ese segundo lugar junto a Keiko Fujimori, quien ya es una candidata fija en segunda vuelta.

"Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta, los indicadores que nosotros tenemos, nos dicen eso. Pero hay que esperar con paciencia. Yo confío en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuente los votos, y los cuente bien", señaló.

En este contexto, el país se prepara para la segunda vuelta electoral, etapa decisiva que definirá a la próxima autoridad presidencial. La participación ciudadana será fundamental para legitimar el proceso y fortalecer la democracia. Mientras tanto, crece la expectativa y el llamado a un voto informado en un clima de esperanza.