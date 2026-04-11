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Anuel AA visita Colombia, se reúne con familia de Pablo Escobar y adquiere objetos del cartel de Medellín

La visita de Anuel AA a Colombia ha causado sorpresa en el mundo del espectáculo, luego de conocerse su reunión con la familia de Pablo Escobar y la compra de objetos relacionados con el cartel de Medellín.

Anuel en Colombia junto a familia de Escobar
Anuel en Colombia junto a familia de Escobar (Composición Exitosa)

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/04/2026

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La presencia de Anuel AA en Colombia no pasó desapercibida, luego de que se revelara que el reguetonero sostuvo un encuentro con familiares de Pablo Escobar y adquirió piezas relacionadas con el histórico cartel de Medellín.

Anuel en Colombia junto a familia de Escobar

El conocido Anuel AA volvió a sonar fuerte tras confirmarse que estuvo en Colombia, donde realizó una visita que sacudió todo: se juntó con familiares de Pablo Escobar, quien fue el jefe del recordado cartel de Medellín.

La estancia del reguetonero puertorriqueño duró como cuatro días en Antioquia, justo en Guatapé, lugar turístico que terminó siendo el centro de esta reunión que nadie se esperaba para nada.

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Durante su viaje, el ex de Karol G no estuvo solo. Fue acompañado por Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, familiares directos del entorno del extinto capo colombiano, además del artista RobGz, con quien ha trabajado en proyectos musicales.

Anuel AA interesado en objetos de Escobar

Según la información revelada, el motivo principal de la visita del intérprete urbano fue su interés en adquirir piezas relacionadas con Pablo Escobar y su familia, objetos que forman parte de una colección privada manejada por los descendientes del clan.

Los familiares del capo, propietarios del museo La Última Caleta, mostraron parte de los artículos que aún conservan, muchos de ellos vinculados a la historia del cartel de Medellín y exhibidos en espacios turísticos de la región.

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Polémica por objetos ligados a Escobar

El interés por objetos relacionados con Pablo Escobar no es nuevo en el mundo del entretenimiento. A lo largo de los años, varias figuras internacionales han mostrado gran curiosidad por piezas vinculadas al recordado capo, incluso llegando a pagar cifras elevadas por ellas.

Las compras de este tipo han generado debate, ya que mientras algunos lo ven como parte de la historia, otros consideran que se romantiza una etapa marcada por la violencia en Colombia.

En el caso de Anuel AA, su visita incluyó una revisión de varios objetos históricos, algunos de los cuales habría decidido llevar consigo en su regreso a Puerto Rico. Se espera que en los próximos meses vuelva para concretar nuevas negociaciones que podrían superar cifras importantes.

De esta manera, el reguetonero Anuel AA cerró su visita a Colombia tras reunirse con la familia de Pablo Escobar y adquirir objetos vinculados al cartel de Medellín durante su estadía en Antioquia, y se espera que regrese por más negociaciones.

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