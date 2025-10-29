Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan fuerte cruce con Paul Michael en evento en Estadio Nacional

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que debía ser un momento de diversión terminó con tensión y miradas cruzadas entre Pamela López y Macarena Gastaldo. Ambas coincidieron en la presentación de una fiesta de Halloween en el Estadio Nacional, pero el encuentro estuvo lejos de ser amistoso.

La situación se tornó incómoda cuando Gastaldo recordó que Christian Cueva la había negado públicamente, asegurando que no la conocía ni había tenido contacto con ella en redes.

Con tono sarcástico, la argentina lanzó una indirecta hacia Paul Michael, a quien calificó como "cargacarteras", desatando reacciones inmediatas.

El ambiente se tornó tenso, y las cámaras captaron el momento en que Pamela López decidió responder, dejando claro que no comparte ni una palabra con la modelo.

Pamela López marca distancia

Con evidente molestia, Pamela López negó nuevamente haber sido infiel a Christian Cueva, aludiendo a los comentarios que la relacionaban con el modelo Piero Arenas. Además, subrayó que no conoce a Macarena Gastaldo y que su único interés es proteger a su familia.

"No sé qué daño te hice", replicó López con serenidad, aunque su tono dejaba notar el fastidio. Su respuesta pareció cerrar cualquier posibilidad de reconciliación o cordialidad entre ambas figuras mediáticas.

La exesposa del futbolista reafirmó que los rumores solo buscan afectar su vida personal, y aunque evitó prolongar el enfrentamiento, el cruce quedó grabado en los medios y rápidamente se viralizó.

Viejas heridas y nuevas polémicas

El enfrentamiento entre Pamela López y Macarena Gastaldo revive las controversias pasadas que rodean a Christian Cueva, quien fue acusado de infidelidad por Nadeska Widausky en una recordada entrevista de "El Valor de la Verdad".

La modelo contó que conoció al futbolista en una reunión en Miraflores, donde compartieron bebidas y terminaron pasando la noche juntos.

"Me dijo que le gustaba y quería algo más íntimo conmigo", reveló Widausky, desatando una tormenta mediática que aún persigue al deportista.

Estos antecedentes explican por qué cada mención de Macarena Gastaldo o cualquier otra figura femenina genera incomodidad en Pamela López, quien ha tenido que enfrentar las consecuencias de los escándalos de su pareja.

El evento de Halloween presentado en el Estadio Nacional volvió a poner frente a frente a dos mujeres que no se toleran. Aunque ambas intentaron mantener la compostura, las indirectas, los gestos y la intervención de Paul Michael dejaron claro que, en el mundo de Chollywood, las tensiones personales pueden estallar en cualquier escenario.