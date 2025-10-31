Daniela Darcourt ROMPE SU SILENCIO y habla por primera vez del fin de su romance con Waldir Felipa: "No me arrepiento"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace semanas atrás lo que para muchos era un rumor se convirtió en realidad. Daniela Darcourt y Waldir Felipa pusieron punto final a su romance. Tras ello, el único que se había pronunciado era el bailarín, pero ahora la cantante de salsa ha salido al frente para romper su silencio y pronunciarse por primera vez.

Daniela Darcourt se pronuncia tras fin de relación

Este viernes 31 se dio a conocer un adelanto del programa televisivo 'Esta Noche' que conduce 'La Chola Chabuca', en esta próxima edición que se emitirá mañana sábado 1 de noviembre estarán como invitados la intérprete de 'Señor Mentira' junto a Josimar Fidel.

En primer lugar, al ser consultada por el artista Ernesto Pimentel sobre su ruptura amorosa con Waldir Felipa, la salsera abordó la pregunta de manera serena y con madurez, respecto al hombre con quien inclusive convivió.

"Estoy soltera pero nunca sola.Yo elegí a Waldir y no me arrepiento de haberlo elegido. Lo elegiría cinco millones de veces más", se escucha decir a la salsera respecto a Waldir.

Vale recordar que, la relación entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, fue anunciada oficialmente en septiembre de 2024, pero se acabó tras poco tiempo más de un año de relación. La pareja se mostraba muy feliz en sus redes sociales y también en eventos públicos.

Josimar Fidel también rompe silencio

Por su parte, el salsero peruano Josimar se pronunció sobre un tema que lo tiene en el panorama mediático desde hace semanas atrás luego de que su 'prima' revelara se encuentra gestando mellizos, en el que señaló que el cantante es el padre y que había pedido ADN.

Al respecto, el exintegrante de 'Los Caribeños de Guadalupe' negó tajantemente esta versión y, por el contrario, aseguró que se encuentra enfocado en su familia y carrera profesional, aspectos que son de su prioridad en la actualidad enfatizando que no espera volver a ser padre.

"Quiero aclarar algo acá: no tengo que afrontar ninguna paternidad de nadie. Sé lo que hice y lo que no hice", afirmó contundentemente el intérprete de 'Con la misma moneda', en el adelanto difundido por el programa sabatino.

En conclusión, Daniela Darcourt se presentará mañana sábado 1 de noviembre en el programa 'Esta Noche' conducido por 'La Chola Chabuca' en el que romperá su silencio y hablará por primera vez del fin de su romance con el bailarín Waldir Felipa. Además, Josimar también rompió se pronunció sobre su prima quien aseguró que está esperando mellizos y que él es el padre.