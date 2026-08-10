¡Emotivo! Jefferson Farfán regala departamento a joven promesa de Alianza Lima: esta fue su reacción

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a demostrar su lado más solidario al sorprender con un importante regalo a Runy Mucha, joven promesa de Alianza Lima. La 'Foquita' decidió obsequiarle un departamento al futbolista y a su familia, como una forma de reconocer el esfuerzo que realizan para impulsar su carrera deportiva. La reacción del adolescente sorprendió a todos ya que no se esperaba un regalo de tal magnitud.

Farfán regala 'depa' a joven promesa de Alianza Lima

El gesto fue compartido por Farfán a través de su canal de YouTube, donde mostró el emotivo encuentro con Runy y su padre. El exfutbolista explicó que quiso ayudarlos debido a las dificultades que enfrentan para acompañar al menor durante su formación. Hasta ahora, ambos debían trasladarse desde Pachacámac hasta La Victoria para acudir a los entrenamientos.

Por ello, el nuevo hogar representa mucho más que un inmueble para la familia de Runy. El departamento permitirá que el joven deportista pueda estar más cerca de las instalaciones donde entrena con Alianza Lima y, al mismo tiempo, facilitará los desplazamientos de sus familiares, quienes han sido fundamentales en su crecimiento dentro del fútbol.

La entrega de las llaves estuvo acompañada por un momento de mucha emoción. Runy y su padre recibieron el departamento con evidente sorpresa y agradecieron el gesto de Jefferson Farfán. Además, el exjugador contó que su madre, Doña Charo, también participó en la iniciativa y colaboró para que el nuevo hogar tuviera todo lo necesario.

La relación entre Farfán y el joven futbolista se remonta a varios años. El exdelantero conoce a Runy desde que tenía 7 años, principalmente por la amistad que mantiene con Jeremy, uno de sus hijos. Con el paso del tiempo, pudo conocer de cerca el esfuerzo del menor y de su padre para sacar adelante su carrera deportiva.

¿Quién es Runy Mucha?

Runy Mucha se formó en el Club Lanús Perú y posteriormente llegó a Alianza Lima, donde logró consagrarse campeón de la Copa Promesas en la categoría 2012. Gracias a sus condiciones y al trabajo que viene realizando desde pequeño, es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol peruano y busca seguir creciendo dentro de la institución blanquiazul.

Asimismo, el apoyo de Farfán tiene un significado especial porque el exfutbolista también atravesó dificultades durante sus primeros años como jugador. Su propia experiencia en Alianza Lima le permitió comprender el sacrificio que realizan muchas familias para acompañar a sus hijos en el camino hacia el profesionalismo.

"Lo conozco desde los 7 años. He pasado momentos lindos con él, con mi hijo Jeremy. Es muy amiguito de mi hijo Jeremy y siento una felicidad enorme (...) Yo me veo reflejado en él porque todo lo que está viviendo él y lo que ha vivido lo he vivido yo con Alianza y también me han apoyado", expresó.

De esta manera, Jefferson Farfán espera que su gesto sirva como una motivación adicional para Runy y lo ayude a continuar persiguiendo sus objetivos. Más allá del regalo, la 'Foquita' quiso transmitirle que el esfuerzo y el respaldo familiar pueden marcar una diferencia importante mientras busca cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.