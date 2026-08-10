La Bella Luz: Intervienen local de ensayos tras demanda de Naldy Saldaña contra exdirector musical

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los locales vinculados a La Bella Luz fueron intervenidos por las autoridades luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez, exdirector musical de la agrupación, por presuntos tocamientos indebidos. El caso generó preocupación y motivó que el Ministerio de Trabajo iniciara acciones para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas necesarias para garantizar las condiciones de trabajo.

Intervienen locales de La Bella Luz

La intervención se realizó el sábado 8 de agosto mediante un trabajo conjunto entre la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El equipo inspector acudió inicialmente a un inmueble ubicado en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la información recogida durante las diligencias, el lugar era utilizado exclusivamente para los ensayos de La Bella Luz. Por ello, los inspectores continuaron su recorrido hasta el domicilio fiscal de la Empresa Musical Internacional La Bella Luz, ubicado en el distrito de Comas, donde prosiguieron con las actuaciones correspondientes.

Durante la intervención, el personal encargado recopiló información de contacto de las personas relacionadas con el caso. Asimismo, las autoridades tienen previsto continuar con las diligencias para conocer mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon la denuncia presentada por la integrante de la agrupación.

Sin embargo, la jornada no pudo culminar como estaba previsto debido a que el representante legal de la empresa sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado de emergencia a un establecimiento de salud. Ante esta situación, las actuaciones inspectoras fueron suspendidas temporalmente. Las autoridades acordaron retomar la intervención este lunes 10 de agosto, desde el mediodía.

✅ Ante la denuncia difundida en medios sobre presunta violencia contra una integrante de la orquesta La Bella Luz, el MTPE activó una intervención conjunta de la Sunafil y la Dirección Regional de Trabajo de Lima Metropolitana para proteger los derechos fundamentales y promover... pic.twitter.com/UI50eeV0MM — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) August 8, 2026

La Bella Luz cambia de dueño

Óscar Junior, joven de 22 años e hijo de Óscar Custodio, líder de La Bella Luz, toma el cargo luego una serie de acusaciones en contra de su padre por presuntamente saber el caso de acoso y no haber realizado ninguna medida al respecto.

Teniendo en cuenta ello, Óscar Junior asume este nuevo rol con responsabilidad y afirma tomar medidas que fomenten la prevención de casos de acoso en la agrupación de ahora en adelante. Para ello, mencionó que, invertirán en un nuevo bus para que se separen hombres y mujeres.

"Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta es más a la seguridad de todos, de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, y hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel", anunció.

De esta manera, la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez ya motivó las primeras acciones de las autoridades. Los locales vinculados a La Bella Luz fueron inspeccionados para recabar información sobre el caso. Las diligencias continuarán este lunes, luego de que la intervención inicial quedara inconclusa debido a la descompensación que sufrió el representante legal de la empresa.