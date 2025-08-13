Ex de Roberto Guizasola rompe su silencio tras ser captada con 'Puma' Carranza: ¿Qué dijo la popular 'Gordibuena'?

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Semanas atrás la expareja de Roberto Guizasola, la influencer conocida como 'Gordibuena', fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme junto al 'Puma' Carranza en un concierto. El hecho causó furor en la farándula local al vincularlos juntos. Recientemente, la joven rompió su silencio y reveló que tipo de relación tiene con el ídolo de la 'U'.

'Gordibuena' rompe su silencio

La noche del martes 12 de agosto, Alexandra Díaz, popularmente conocida como 'Gordibuena', recurrió a sus historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre su ampay con el 'Puma' Carranza. Respecto a ello, fue clara y sin titubeos reveló qué vínculo lo une con el histórico exjugador y excapitán de Universitario.

En el video, la joven influencer de 21 años sostuvo que en los últimos días diversas personas le estuvieron mencionando a José Luis Carranza, durante algunas transmisiones en vivo que estuvo realizando en sus redes sociales.

"Yo habré salido unas dos veces con el señor José Luis Carranza (...) No tengo ningún vínculo amoroso, ni nada por el estilo. El señor es un buen amigo y respetuoso. Pero, no tengo absolutamente nada", expresó Alexandra Díaz.

En tal sentido, acotó su malestar al ser vinculada con el exjugador de la 'U'. "Me siento incómoda porque me están vinculando con una persona con la que no tengo absolutamente nada que ver. Eso quería dejarlo en claro porque no me siento cómoda por los comentarios que me hacen en TikTok, cuando hago live", aseveró la popular 'Gordibuena'.

Su vínculo con Roberto Guizasola

Alexandra Díaz reveló públicamente que tuvo una relación clandestina con Roberto Guizasola, ello luego que el exfutbolista la amenazara y haga que firme un acuerdo de confidencialidad. Inclusive la creadora de contenido mostró pruebas fidedignas de su vínculo amoroso con él.

Ex de Roberto Guizasola es captada con 'Puma' Carranza

De acuerdo a las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, se observa al exfutbolista y Alexandra Díaz bailando juntos en un concierto de la artista Yailín La Más Viral. Ambos permanecieron en el show hasta las seis de la mañana.

Un hecho que no pasó desapercibido fue la caballerosidad que el 'Puma' tuvo con Alexandra, debido a que se le visualiza sirviéndole una bebida mientras ella grababa el espectáculo con su celular.

