Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre: "Lo asumo con vergüenza y dolor"

¡Arrepentida! Tras cuatro meses del escándalo generado en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Thamara Medina, hermana de la 'Rubia de Gamarra' lanzó un comunicado ofreciendo disculpas a su madre por haberla agredido en plena fiesta.

Thamara Medina pide disculpas por agresión

La familia de Alejandra Baigorria vivió un terrible episodio hace aproximadamente cuatro meses. Pues bien, su hermana menor, Thamara Medina, protagonizó un bochornoso e indignante incidente en plena fiesta de su boda: ¡agredió a su madre, Verónica Alcalá! Las imágenes, que se difundieron y se volvieron virales en redes sociales, mostraban a la joven en aparente estado de ebriedad.

Medina Alcalá le habría propinado una cachetada y, aparentemente, una patada, a su progenitora en medio del jardín de la fiesta del matrimonio el 26 de abril. Incluso, la agresión contra Verónica no solo se dio físicamente, sino que, según las escenas, la joven modelo no dudó en insultarla y decirle "se puede morir".

Esto colocó a la hermana de 'Ale' en el 'ojo de la tormenta' hasta el punto de tener que limitar sus comentarios en Instagram para evitar duras críticas por su comportamiento hacia la mujer que le dio la vida.

Comunicado de la hermana de Alejandra Baigorria

Tras varios meses, Thamara decidió romper su silencio y pronunciarse sobre el tema con un tajante comunicado en su cuenta de Instagram. Pues bien, la cuñada de Said Palao reapareció este 13 de agosto para ofrecer disculpas públicas a su madre Verónica Alcalá y a su hermana por el lamentable momento que protagonizó el día que debía ser el mejor de todos para Alejandra.

Según la modelo, asumía su error con total vergüenza, dolor y responsabilidad, asegurando que estaba consciente de que su actuar no fue correcto y para poder avanzar con su vida necesitaba hacer un mea culpa y reflexionar sobre el incidente.

"Lo que hice no estuvo bien. Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona", señaló en un inicio.

Hermana de 'Ale' arrepentida de sus actos

Asimismo, aseguró que no busca "victimizarse", ya que sabe que cometió un grave error y está comprometida a mejorar cada día. "Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse. (...) Gracias... a quienes se decepcionaron de mí, a los que me entendieron sin conocerme y a quienes lastimé", agregó.

"Me tomé mucho tiempo, ya que tenía que pensar y reflexionar. El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir en paz conmigo, me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás", concluyó su mensaje en redes.

