Perrita de Onelia Molina muerde a Janet Barboza en pleno programa en vivo: "Es la mala vibra"

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En América Hoy, Onelia Molina llegó para hablar de la segunda oportunidad que se está dando con Mario Irivarren, pero terminó protagonizando un momento inesperado. Su perrita, Nieves, mordió a Janet Barboza en pleno set, generando asombro y comentarios entre los conductores y el público.

Perrita de Onelia muerde a Janet Barboza

Era lunes 11 de agosto y la integrante de Esto es guerra estaba sentada en el mueble del programa, con Nieves a su lado, lista para responder sobre su reconciliación con Mario Irivarren. Todo transcurría con normalidad hasta que la popular 'Rulitos' se acercó para acariciar a la mascota.

En ese instante, Nieves reaccionó de forma inesperada y mordió la mano de Janet Barboza. La escena dejó a todos desconcertados y Edson Dávila, el entrañable 'Giselo', no tardó en bromear: "La mordió, la mordió, es la vibra. Ahí sí es la mala vibra", mientras Ethel Pozo y el resto del equipo miraban preocupados.

Tras el mordisco, la perrita se mostró inquieta y la propia Janet Barboza atribuyó la reacción al ambiente ruidoso del set. "Es que la bulla la está atormentando", comentó, mientras Valeria Piazza pedía al DJ bajar el volumen de la música de fondo: "Anémico, baja un poquito el volumen, por favor, para que no se me estrese".

Onelia Molina, algo sorprendida por el comportamiento de Nieves, aseguró que con Mario Irivarren siempre se había mostrado cariñosa: "Sí, desde el primer momento, pero es bien celosa". La modelo también destacó que su relación con el ex chico reality pasa por un buen momento.

Reconciliación de Mario Irivarren y Onelia

Más allá del percance con Janet Barboza, Onelia Molina aprovechó su presencia en América Hoy para reafirmar que Mario Irivarren es "el amor de su vida".

Contó que decidió darle una segunda oportunidad porque siente que vale la pena y lo ama. La joven aseguró que están en su mejor etapa, disfrutando la reconciliación tras haber superado diferencias del pasado.

Onelia Molina también resaltó que, para ella, el matrimonio ocupa un lugar clave en su proyecto de vida. "Sí me gustaría casarme y tener una familia, porque he venido de una familia hermosa, llena de amor", dijo.

La mordida de la perrita de Onelia Molina a Janet Barboza en pleno programa en vivo dejó una mezcla de sorpresa y comentarios en el set. El episodio fue captado por las cámaras y rápidamente se volvió uno de los momentos más recordados de la emisión.