Ernesto Pimentel y la vez que contó detalles de sus fiestas íntimas: "Me gusta mirar y participo cuando quiero"

El comediante Ernesto Pimentel continúa siendo foco de la noticia tras el estreno y éxito de 'Chabuca'. Sin embargo, la gran acogida que tuvo su película autobiográfica también hizo que muchos programas desempolven viejas entrevistas del presentador, y en una de ellas cuenta detalles de sus fiestas sexuales.

La entrevista data de hace al menos una década y fue proyectada nuevamente por un conocido programa de espectáculos. En la cinta se escucha decir a Ernesto, que organizaba reuniones con varias personas y algunas veces tenía participación.

La tarde de ayer, el programa de espectáculo emitió la entrevista donde Ernesto confiesa haber pagado para tener a varias personas en sus reuniones íntimas. Además, contó que le gusta ver a las demás personas, por lo que solo interviene cuando quiere.