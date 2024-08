"Esa cosita es mía": Magaly revela que picante frase de Christian Cueva a Melissa Klug sí fue un coqueteo

Pamela López remeció la farándula peruana al exponer la supuesta relación extramatrimonial que vivió su aún esposo, Christian Cueva con Melissa Klug, siendo una de las pruebas, una picante frase que el futbolista le habría dicho a la empresaria: "Esa cosita es mía" y, a pesar de que este quiso negarlo mediante un comunicado, Magaly Medina reveló que ello si fue un mero coqueteo.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para referirse al reciente escándalo que involucra a Christian Cueva y Melissa Klug, dejando en claro que la picante frase que este le lanzó a la ex de Jefferson Farfán no fue una broma de amigos sino mas bien un claro coqueteo entre dos personas que se conocen muy bien y que cualquiera podría notarlo inmediatamente.

"Ay por favor, si yo les diera a leer eso que no puedo (...) No es así, no puedo decir más, pero créanme que es así. Lo he visto, lo hemos visto todos acá y todos, hasta la persona más burra entiende que eso no es un juego", dijo la 'Urraca' en su programa.