Así reaccionó Felipe Chávez a su convocatoria a la selección peruana: ¿Qué dijo el jugador del Bayern Múnich?

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, lanzó su convocatoria de cara al partido amistoso que sostendrá ante su similar de Chile por la fecha FIFA del mes de octubre. Una de las novedades de la nómina fue Felipe Chávez, volante que milita en el Bayern Múnich.

Felipe Chávez reacciona a convocatoria de la selección peruana

El nuevo seleccionador de la Blanquirroja se ha hecho cargo de lo que parece una remodelación absoluta en este nuevo camino rumbo al Mundial 2030 por lo que en la lista de convocados resaltan jóvenes entre ellos el jugador de 18 años del cuadro bávaro, quien inmediatamente reaccionó a su llamado a la selección absoluta de fútbol nacional.

Al respecto, el apodado 'Pippo' recurrió a sus redes sociales para publicar una inesperada postal. En sus historias de su cuenta oficial de Instagram reposteó la lista completa de convocados que publicó la Bicolor. Junto a ella aparecen 3 corazones que forman los colores de la bandera de Perú, mientras de fondo suena la canción "Perú Rock" de Sander Alex y Lucho Quequezana.

Con la publicación del joven futbolista de raíces peruanas quedó zanjada aquella controversia que se generó cuando Guillermo del Solar, en su calidad de técnico de la selección sub 20 no lo tomó en cuenta para disputar el Campeonato Sudamericano de la categoría por cuestiones personales. Todo hace indicar que ello pasó al olvido y ahora Chávez se encuentra contento por su convocatoria para defender los colores patrios.

La sangre nueva de la selección peruana

Cabe señalar que, Felipe Chávez no es el único rostro nuevo de esta reciente nómina de la Bicolor, por el contrario, junto a su nombre resalta el de Juan Pablo Goicochea, quien en el Sudamericano U20 fue de los más destacados, justo hoy sumó minutos con la reserva del Platense, equipo de Argentina.

Además, otro de los puestos en donde novedad es en el arco, ahí aparece el guardameta Pedro Díaz, quien defiende el arco de Cusco FC y ha tendio una destacada actuación en lo que va de la Liga 1. A él se le suma el defensa central Anderson Villacorta que se desempeña en Mineros de Zacatecas, escuadra del ascenso de México.

En la otra orilla, se encuentran la ausencia de jugadores que formaron parte del plantel que clasificó al Mundial Rusia 2018 como es el caso de Luis Advíncula, Edison Flores, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, entre otros.

Se concluye que, Felipe Chávez sorprendió con su reacción en Instagram tras aparecer en la convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Chile en octubre.