Influencer Daniela Taquire revela que dejó su carrera universitaria tras obtener grandes ganancias en TikTok

Daniela Taquire confesó recientemente que abandonó su carrera universitaria después de obtener grandes ganancias en TikTok. La influencer peruana contó que los ingresos no solo le dieron un impulso profesional, sino que también le permitieron cumplir sueños personales: ayudar a su mamá a construir su casa y comprarse su propio auto.

Influencer dejó su carrera universitaria

La influencer peruana Daniela Taquire se ha convertido en un referente de TikTok, con más de 3 millones de seguidores que siguen cada uno de sus pasos.

Durante su participación en el pódcast Doble Sentido, transmitido por YouTube, la tiktoker confesó que dejó su carrera universitaria en Administración y Marketing para dedicarse de lleno a la creación de contenido digital.

"Me quedé hasta en el cuarto ciclo, después entré a las redes, al TikTok, y ya me salí (de la universidad)", contó Daniela Taquire. Su decisión no fue tomada a la ligera, pero el éxito llegó rápidamente, y con él, las ganancias sorprendentes que le permitieron alcanzar independencia económica y ayudar a su familia.

El conductor del pódcast, Patricio Parodi, le preguntó si consideraba volver a la universidad en algún momento, recordándole que obtener un título requiere tiempo y esfuerzo.

Daniela Taquire no lo descartó y explicó que este paso sería útil para impulsar su negocio de ropa Dani Shop en Gamarra. "Si lo voy a retomar porque me gustaría tener mi cartoncito y siempre ha sido mi sueño acabar mi carrera", añadió la influencer.

Compró su primer auto gracias a TikTok

Daniela Taquire reveló que con sus primeros ingresos en TikTok logró cosas que siempre había soñado. Entre ellas, apoyar a su madre construyendo su casa y comprarse su propio auto. "La verdad que construí la casa de mi mamá y me compré mi carrito. Eso fue antes de Kick, fue con TikTok", recordó.

La influencer señaló que, aunque muchos jóvenes ven las redes solo como entretenimiento, para ella se convirtieron en una verdadera oportunidad laboral. Además de TikTok, Daniela Taquire ahora genera contenido para Instagram y Kick, y recientemente inauguró su tienda de ropa con la participación especial de Alejandra Baigorria.

Así, Daniela Taquire confirmó que decidió dejar su carrera universitaria tras los ingresos que obtuvo en TikTok. La influencer peruana no solo consiguió independencia económica, sino que también pudo ayudar a su madre a construir su casa, comprarse un auto y abrir su propia tienda de ropa, consolidando su crecimiento profesional y personal.