Rodrigo Ureña es presentado en Millonarios con impactante video tras su salida de Universitario

05/01/2026

Después de una destacada etapa en Universitario, donde fue clave en el tricampeonato, Rodrigo Ureña firmó con Millonarios y fue presentado con un video que repasó su carrera y virtudes en el mediocampo.

Rodrigo Ureña se une a Millonarios

El volante chileno, de 32 años, completó los trámites médicos y administrativos para firmar su contrato con Millonarios, que lo vincula hasta diciembre de 2027.

La incorporación de Rodrigo Ureña es uno de los movimientos más comentados del mercado de fichajes sudamericano de este inicio de año, generando expectativa entre los hinchas del club colombiano.

Conscientes del peso del fichaje, Millonarios preparó un video de alta calidad narrativa y audiovisual para presentar oficialmente a Rodrigo Ureña. La pieza compara su historia profesional con el vuelo de un cóndor, símbolo de su país, Chile.

"Allí en Chile despierta el Cóndor. Fuerte, valiente y creció entre vientos que nunca perdonan. Aprendió a volar sin miedo porque, quien nace alto, jamás aprende a rendirse", empezó a relatar Rodrigo Ureña en el video.

Además, añadió: "Entonces, mira hacia el horizonte y entiende su destino: volar más lejos, volar más alto y volar donde la historia lo espera".

El video no solo destaca su historia, sino también su proyección dentro de Millonarios, generando expectativa sobre cómo aportará en la primera línea del mediocampo.

Millonarios resalta cualidades de Ureña

El club colombiano destacó que Rodrigo Ureña es un mediocampista completo, con orden táctico, capacidad para recuperar balones y lectura de juego. Su llegada busca reforzar la solidez del equipo y aportar dinamismo en la zona media.

"El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo", informaron desde la institución.

Así se despidió Rodrigo Ureña de la 'U'

Luego de que la 'U' anunció oficialmente la salida. Ureña compartió un emotivo mensaje de despedida para el club, los hinchas y todas las personas que marcaron su estadía en Ate.

"Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol", dijo en un comunicado.

Rodrigo Ureña no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los hinchas de la 'U' por acompañarlo cada partido y llenar el estadio con su apoyo.

"Me quedo con lo que es la 'U' real, la que es de y para su gente. El cariño y respeto que ustedes como hinchada me han brindado no se me olvidará jamás. Cómo llenaron los estadios en cada partido que el equipo jugó y en cada cancha que competimos", añadió.

Con su llegada a Millonarios, Rodrigo Ureña cierra su ciclo en Universitario y inicia un nuevo capítulo. El video de presentación destacó su trayectoria y dejó claro que será un fichaje clave en el mediocampo colombiano.