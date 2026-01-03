Cayó Nicolás Maduro: Así reaccionaron Ricardo Montaner, Guillermo Dávila y más artistas venezolanos

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha acaparado las primeras planas de los medios de comunicación del mundo. Al respecto, de dicha intervención militar estadounidense, diversos artistas venezolanos han reaccionado a tal hecho.

Cantantes venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

La ola de reacciones entre las celebridades de Venezuela, que actualmente se encuentran radicadas en diversas partes del mundo, no tardaron tras conocerse que cayó el líder chavista.

A través de sus redes sociales expresaron su sorpresa, esperanza, llamado de paz e inclusive oraciones por el futuro de la tierra que los vio nacer, luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el el fin del régimen dictatorial de Maduro Moros.

Uno de los primeros artistas en pronunciarse sobre este importante acontecimiento fue el cantante Ricardo Montaner, quien recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir unas palabras de fe y esperanza.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre", escribió en sus historias.

El mensaje de fe y esperanza que compartió Ricardo Montaner

Además, Carlos Baute, cantante radicado en España, recurrió a sus redes sociales para expresar alivio y optimismo a través de un mensaje en el que saludó que haya un cambio en el rumbo político en su natal Venezuela.

Por su parte, el intérprete Guillermo Dávila compartió un video en el que expresó que después de "tanto sufrimiento, injusticia, maldad y enfermedad" se haya podido lograr dicha captura. Además, felicitó a Donald Trump por el accionar.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | A través de sus redes sociales, diversos artistas venezolanos se pronunciaron tras la captura de Nicolás Maduro.



Actrices y figuras del entretenimiento también se pronuncian

Paralelamente a los cantantes, actrices y figuras del entretenimiento de Venezuela también se pronunciaron sobre la detención de Maduro. La actriz Gabriela Spanic utilizó su cuenta de Instagram en el que demostró su felicidad asegurando que "este nuevo tiempo es de esperanza, de reconstrucción y de luz".

A ella se le sumó la ex Miss Universo Alicia Machado, quien fue concisa, pero a su vez firme en su postura al compartir simplemente: "¡Venezuela libre!".

Además, Pedro Luis Joao Figueira, más conocido en YouTube como 'La Divaza', compartió un video en sus redes sociales en el que se dejó ver bastante conmovido por el cambio que está viviendo Venezuela.

Como vemos, más allá de las posturas políticas, el impacto simbólico que ha tenido la noticia de la captura en la diáspora venezolana ha generado que diversos artistas de dicho país saluden la captura de Nicolás Maduro.