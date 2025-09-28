Milett Figueroa rompe el silencio: Revela quién terminó con Marcelo Tinelli y sentencia que "no hay vuelta atrás"

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa sorprendió al público al revelar detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli, tras dos años de romance. La modelo peruana decidió poner punto final a los rumores y habló en exclusiva con Ric La Torre, conductor del programa La noche habla.

En una conversación difundida en redes sociales, la influencer respondió a las especulaciones que circulaban en Argentina sobre la participación de una tercera persona en la separación, específicamente Sabrina Rojas, compañera de Tinelli en un pódcast.

Lejos de alimentar las versiones, Milett fue clara: no existe posibilidad de retomar el vínculo con el presentador argentino. A través de un mensaje publicado en Facebook, aseguró que su interés está en seguir adelante con su vida personal y profesional.

"Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene", expresó.

Mutuo acuerdo y rumores desmentidos

Uno de los puntos que más llamó la atención en la revelación de Milett Figueroa fue su respuesta sobre quién decidió poner fin a la relación. Consultada por Ric La Torre, la modelo aclaró que la ruptura se dio por mutuo acuerdo y recalcó: "Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás".

Con ello, dejó sin sustento las versiones de Ángel de Brito, reconocido presentador argentino, quien había asegurado que fue la peruana quien tomó la iniciativa de la separación para priorizar su asistencia a los Premios Martín Fierro en lugar de grabar el reality Los Tinelli.

La postura de Figueroa apunta a cerrar filas frente a los rumores que han circulado en los últimos días en la prensa de espectáculos argentina, donde se había especulado sobre tensiones y posibles desacuerdos.

Con sus declaraciones, la modelo reafirma su intención de dar por concluido un ciclo y alejarse de las polémicas mediáticas.

Futuro incierto en Argentina

Aunque Milett Figueroa no precisó si seguirá viviendo en Buenos Aires o si regresará al Perú tras el fin de su relación con Tinelli, en la prensa gaucha crecen los comentarios sobre una nueva etapa en su carrera.

Los rumores la vinculan con el reality 'Gran Hermano', uno de los programas más vistos en Argentina, donde su participación generaría gran expectativa.

Por otro lado, Milett también respondió a las críticas de algunos presentadores argentinos, como Yanina La Torre, quien aseguró que la modelo tuvo una actitud distante con la revista Gente. Ante ello,

Figueroa defendió su trayectoria y profesionalismo. "Todo lo que dijeron es falso, por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional, porque soy muy comprometida", puntualizó.

Con estas declaraciones, Milett Figueroa no solo cerró un capítulo personal, sino que también reafirmó su compromiso con su carrera artística, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos en Argentina o en su regreso a Perú.