Kevin Díaz 'parcha' a Mario Irivarren por burlarse de su infidelidad a Onelia: "Eso demuestra sus valores"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kevin Díaz decidió romper su silencio y responder a las recientes declaraciones de Mario Irivarren sobre el ampay que protagonizó en Argentina y que marcó el final de su relación con Onelia Molina. Durante una entrevista para un programa de espectáculos, el integrante de "Esto es guerra" cuestionó que se tome con humor un episodio que involucró sentimientos y consecuencias personales.

Kevin se molesta con Mario

El modelo venezolano fue consultado sobre las bromas que Mario realizó en su pódcast al recordar aquel escándalo. Lejos de evitar la polémica, Kevin expresó su desacuerdo con la actitud del exchico reality y consideró que existen situaciones que no deberían convertirse en motivo de burla, especialmente cuando involucran el dolor de otras personas.

Asimismo, sostuvo que ciertos comentarios reflejan la forma en que cada persona afronta sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. En ese sentido, dejó entrever que no comparte la manera en que Mario ha manejado públicamente un episodio que generó gran repercusión mediática y afectó a Onelia Molina.

" Eso demuestra los valores que tienes en tu casa, creo que no te puedes burlar del dolor y de las cosas de una persona, menos cuando fuiste burla nacional... no se puede tapar el sol con un dedo... ella es una excelente chica que merece ser cuidada y tratada como una princesa", expresó.

Kevin le tira flores a Onelia

Kevin también aprovechó la entrevista para hablar de la odontóloga. Al ser consultado sobre el viaje que compartieron recientemente, no dudó en destacar las cualidades que más admira de ella. Según explicó, Onelia es una mujer noble, de gran corazón y con una especial dedicación hacia su familia.

"Volvería a viajar mil y una veces más con ella, es muy buena partner para viajar... tiene un corazón muy lindo, muy noble y la forma como trata a su familia me genera esa chispita en el corazón", declaró.

Además, resaltó que la convivencia durante el viaje le permitió conocerla mejor y fortalecer el vínculo que mantienen. Por ello, aseguró que volvería a compartir una experiencia similar con ella, pues considera que es una excelente compañera y una persona que transmite confianza y tranquilidad.

Finalmente, cuando surgieron preguntas relacionadas con los gastos del viaje, Kevin prefirió mantener la reserva y evitar detalles económicos. En cambio, centró su atención en el presente y en la buena relación que ha construido con Onelia. Sus declaraciones no solo avivaron la polémica con Mario Irivarren, sino que también dejaron en evidencia el profundo aprecio y admiración que siente por la joven influencer.