Todo sobre la nueva y comentada marca de ropa del hijo de María Pía Copello: ¿Precios excesivos?

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pese a radicar en el extranjero por sus estudios universitarios, el hijo mayor de María Pía Copello, Samuel Dyer Copello, regresó al Perú exclusivamente para el lanzamiento de su marca de ropa.

La influencer no ocultó su orgullo por el emprendimiento de su primogénito, quien incluso protagonizó el video promocional de su debut en la moda durante su corta estadía en el país.

Samuel Dyer Copello lanza su marca de ropa

Bajo el sello de "AVOID", Samuel Dyer Copello presentó oficialmente su incursión en la moda con el lanzamiento de "The Legacy Collection". Esta primera entrega, que ya cuenta con plataforma de venta propia, busca establecer una identidad sólida y marcar el inicio de lo que promete ser una propuesta disruptiva en el mercado textil.

En la publicación de lanzamiento, la marca acompañó el estreno con un mensaje que funciona como manifiesto.

"Todo legado comienza con una decisión: crear algo que permanezca. Hoy nace THE LEGACY COLLECTION, nuestra primera colección... El legado empieza ahora", se lee en la descripción del post, donde se remarca una visión enfocada en identidad y no en seguir tendencias.

¿Cuáles son los precios de las prendas de la colección?

El despliegue comercial de "AVOID" no solo ha destacado por el nombre detrás del proyecto, sino por el diseño que busca romper con la saturación de la moda actual. Con un catálogo inicial compuesto por siete prendas, la marca ha decidido enfocarse en lo esencial: polos de corte básico y poleras con una marcada estética urbana

Todos los valores están expresados en soles y son accesibles a través de su plataforma web.

Polos básicos: S/179

Poleras: entre S/279 y S/299 (precio más alto reportado: S/299)

En su descripción oficial, "AVOID" sostiene que busca simplificar el acto de vestirse con diseños pensados para la rutina. Bajo conceptos como el equilibrio y la funcionalidad, "AVOID" se distancia de los "artificios innecesarios" y el "exceso" decorativo, apostando por textiles que prometen comodidad desde el primer uso.

Se trata de una apuesta por la autenticidad, donde cada prenda está pensada para integrarse sin esfuerzo en la rutina diaria de un público que valora la practicidad sin sacrificar el estilo.

El lanzamiento de "AVOID" no solo representa el debut empresarial del primogénito de María Pía Copello, sino también una apuesta firme por un modelo de negocio moderno. Al equilibrar sus responsabilidades académicas en el extranjero con la gestión de su propia firma en el Perú, el joven emprendedor demuestra un compromiso que va más allá del nombre familiar.