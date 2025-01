Ethel Pozo sorprendió a todos tras revelar que será sometida a una operación por una inesperada razón. La conductora del programa 'América Hoy' preocupó a sus seguidores tras compartir algunas imágenes y un video sobre su estado de salud.

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel se caracteriza por mantenerse activa en sus redes sociales, compartiendo las distintas actividades que realiza no solo en el magazine que conduce sino también en su vida familiar.

Sin embargo, esta vez decidió revelar que últimamente ha sufrido intensos dolores en el cuello y la columna que la llevan a realizarse una intervención quirúrgica. Así, a través de su cuenta de Instagram, Ethel señaló que era momento de "hacer una reducción de su busto" para tener una mejor calidad de vida.

"Hoy me voy a realizar una cirugía para reducir el tamaño de mi busto. (...) Los dolores en la columna y el cuello eran cada vez más fuertes, sujetar el peso era tedioso y luego de analizar los pros y contras con mi familia, decidí que el 2025 era el año indicado para someterme a esta cirugía", se lee en la primera parte de su post.

En las imágenes se aprecia a la presentadora de televisión echada en una camilla y usando mascarilla. Seguidamente, en el video cuenta que este problema que le generaba tener busto grande lo tiene desde los siete años y en la adolescencia "no le gustaba mucho esa parte del cuerpo", pero conforme pasaron los años trató de vivir con ello.

"Me quité la tortura. (...) Me limitaba muchísimo en mi trabajo porque trabajo en televisión, en ficciones y a veces la vestimenta implica que no tengas que llevar las tiritas del brasier, entonces, siempre era un obstáculo para la gente de vestuario", señaló.