Ethel Pozo revela que padece un síndrome y genera gran preocupación entre sus seguidores

Tal parece que Ethel Pozo no la pasa nada bien. Y es que la conductora de televisión reveló recientemente que padece un síndrome que, sin duda, ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

La hija de Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y compartir un emotivo video en el que cuenta cómo es que se siente actualmente.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, la popular 'Farisela' llamó la atención al revelar que estaría padeciendo un curioso mal, mejor conocido como 'síndrome del nido vacío'.

Según explicó, este mal que se basa en experimentar tristeza, un gran sensación de soledad, aburrimiento, entre otras cosas más, lo cual ha sido provocado por la ausencia de sus hijas, quienes están de viaje y alejadas de ella por sus vacaciones escolares.

"Bueno, para actualizarlos un poquito porque no les he contado, estoy con el síndrome del nido vacío. Mis hijas salieron de vacaciones y mis dos bebés están de viaje. Nos hemos quedado mi esposo y yo solitos, trabajando", narró en su último video compartido en Instagram.

Ethel Pozo revela que padece un peculiar síndrome.

En esa línea, manifestó que para tratar de sobrellevar la situación, lo que hace es leer mucho, comer, ordenar papeles, echar todo lo que en casa ya no pueda servir, puesto que ni ella ni su esposo, Julián Alexander tienen vacaciones.

No obstante, decidió también darse un tiempo solo para ella, afirmando que se haría una limpieza facial que, sin duda, iba a disfrutar mucho.

"No tenemos ahorita vacaciones y ayer estaba pensado, '¿qué hago?' Estoy leyendo un montón, pero me da hambre en la casa, estoy ordenando papeles, rompiendo cosas, documentos, cajones todo y hoy decidí... me voy a hacer un facial. Tiempo para mí... seguro lo voy a disfrutar mucho", agregó.