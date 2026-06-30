Luto en la música argentina: Fallece mítico rockero que formó parte de Los Abuelos de la Nada

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tristeza en la música. El rock argentino se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de uno de sus máximos exponentes que integró la popular banda 'Los Abuelos de la Nada". Amigos así como fanáticos lloran su deceso

Daniel Melingo partió a la eternidad a los 68 años

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años. Se encontraba con cuidados paliativos y fue hallado sin vida en su departamento por uno de sus hijos.

El destacado artista llevaba un tiempo trabajando en 'Tangos Bajos', la regrabación de aquel producciónn discográfica de 1998, pero añadiéndole un sonido más actual y con músicos invitados. Tenía planeado presentarlo el 21 de setiembre en el teatro Coliseo.

Sin embargo, no era el único proyecto que tenía en manos, debido a que tenía planeado que el álbum esté acompañado de un documental sobre los orígenes del tango y en paralelo, planeaba lanzar su propio vino el mallbec Tangos Bajos.

Despedimos a una de las voces más singulares de la música argentina. Compositor y multi instrumentista, Daniel Melingo deja una huella profunda en el rock nacional como integrante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada. El año pasado tuvimos el honor de tenerlo en el... pic.twitter.com/cXa6hDaebC — Leonardo Cifelli (@leocifelli) June 30, 2026

La larga trayectoria de Daniel Melingo en la música

Hablar de Melingo, quien nació el 22 de octubre de 1957 en Buenos Aires, es hablar de la historia grande. Fue el motor rítmico y creativo detrás de Los Abuelos de la Nada junto a Miguel Abuelo donde fue la estrella del saxo, clariente y guitarra. También fue el cerebro delirante que fundó Los Twist con Pipo Cipolatti, y el ladero indispensable de Charly García en la mítica presentación de Clics Modernos.

Pero su inicio en la música empezó antes lejos de la luces de Corrientes cuando formó parte de la banda de Milton Nascimento en Brasil, una experiencia que seguró le ayudó a afinar su oído para adoptar la sensibilidad latinoamericana que después plasmaría en sus trabajos musicales.

Le inyectó ska, humor e irreverencia a una Argentina que necesitaba desesperadamente volver a bailar en los 80. El artista fue considerado una de las figuras más originales de la música popular del país así como también uno de los grandes renovadores del tango contemporáneo.

Su extenso recorrido por el rock nacional y la experimentación más allá de este género lo consolidó gracias a su identidad artística que estuvo marcada por la poesía urbana, el lunfardo y la teatralidad.

Se formó en el Conservatorio Nacional de Música 'Carlos López Buchardo' y también tuvo un paso por la Universidad Católica Argentina, estar en ambas casas de estudios le otorgaron las herramientas de la musicología y composición que luego las usaría para deconstruir la tradición.

Hoy Argentina pierde a uno de sus máximas figuras del rock que ha partido a los 68 años: Daniel Melingo. El músico que integró Los Abuelos de la Nada fue hallado sin vida en su departamento por uno de sus hijos