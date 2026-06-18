Ex chico reality protagoniza escándalo en la vía pública y termina detenido tras agredir a policías

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greg Michel volvió a acaparar la atención pública tras protagonizar un escandaloso incidente que terminó con su detención policial. El exintegrante de los programas de competencia fue intervenido mientras conducía su vehículo y, según trascendió, habría estado bajo los efectos del alcohol luego de haber asistido a un karaoke. Lo ocurrido generó gran conmoción entre quienes presenciaron la escena.

De acuerdo con las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', la intervención se produjo en plena vía pública. En ese contexto, agentes de la Policía Nacional procedieron a detener al exchico reality, quien lejos de colaborar con las autoridades reaccionó de manera alterada. La situación se fue tensando conforme avanzaban las diligencias policiales.

Greg agredió a policías durante la detención

Según se observa en imágenes, Greg Michel protagonizó un fuerte escándalo durante su traslado. Visiblemente ofuscado, lanzó insultos contra los efectivos que participaban en el operativo e incluso desafió a algunos de ellos. Su comportamiento llamó la atención de transeúntes y conductores que se encontraban cerca del lugar.

"Tú cállate, conch* de tu ma***. A ti te voy a ver conc** de tu mad***", gritó completamente descontrolado.

Asimismo, en las imágenes también se perciben momentos de gran tensión dentro y fuera de la unidad policial. Mientras los agentes intentaban controlar la situación, el exchico reality continuó expresando su molestia de forma agresiva. La persona que lo acompañaba durante el incidente también habría intervenido en medio del confuso episodio.

Este nuevo problema vuelve a colocar a Michel en una situación comprometida. Durante los últimos años, el modelo ha estado involucrado en diversos episodios polémicos que han generado titulares en los medios de comunicación. Por ello, lo ocurrido ha reavivado el debate sobre sus constantes enfrentamientos y comportamientos controversiales en espacios públicos.

Cabe recordar que en 2025 también fue vinculado a una pelea ocurrida durante un concierto del cantante Anuel AA. En aquella ocasión, testigos señalaron que una discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico que requirió la intervención del personal de seguridad para evitar consecuencias mayores.

Es así que, la reciente detención de Greg Michel vuelve a evidenciar cómo una conducta impulsiva puede derivar en situaciones complejas con las autoridades. Mientras se esclarecen las circunstancias exactas del caso, el incidente ha generado numerosas reacciones en redes sociales y ha reabierto las críticas sobre la responsabilidad de las figuras públicas fuera de cámaras.