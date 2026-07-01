"El gobierno de Keiko Fujimori va a ser ilegítimo": Walter Ayala cuestiona proceso en segunda vuelta electoral

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el vocero de Juntos por el Perú, Walter Ayala, afirmó que el próximo gobierno de Keiko Fujimori sería ilegítimo, en medio de sus cuestionamientos al proceso de la segunda vuelta presidencial.

Afirma que gobierno de Keiko no será legítimo

Tras el cierre del escrutinio de las segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 que dio el triunfo a la lideresa de Fuerza Popular convirtiéndose en virtual presidenta, Ayala aseguró que la administración de ella no será legítima.

La razón de la postura del también abogado se basa en que los ciudadanos peruanos que se encuentran en el exterior han sufragado bajo una ley que va en contra de la Constitución del Perú.

"Han votado bajo una ley que es nula, que viola la constitución, el principio de transparencia, de intangibilidad normativa, de la cadena de custodia. Y esto lo que va a traer como consecuencia lamentablemente es una polarización y el gobierno de la señora Keiko Fujimori va a ser ilegítimo. Eso es a lo que va a llevar", afirmó.

Bajo esa premisa, el vocero de Juntos por el Perú cuestionó que, según sus palabras, Fujimori Higuchi, sea vista como "la salvadora" y "el ejemplo de lo que es ganar y perder".

"La señora ha estado más de 15 años, a pesar de que tenía más de 73 congresistas, como se dice criollamente j*diendo al Perú", manifestó el también exministro de Defensa.

Resalta uno de los objetivos de Keiko y su grupo de trabajo

Continuó reafirmando que la legitimidad de la victoria de Keiko Fujimori es "escasa". Además, aseverón si bien ella "podrá tener la legitimidad que le da el Jurado Nacional de Elecciones", pero es otro el caso en lo "dice el pueblo y las calles".

En desarrollo...