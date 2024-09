Gobernador de Tacna en contra de la ampliación de Challapalca: No somos el basurero del Perú

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, expresó su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno de Dina Boluarte, que pretende expandir el penal de máxima seguridad de Challapalca. La autoridad aseguró que, desde la puesta en función de esta cárcel, siendo la más alta del mundo, la delincuencia aumentó en su región y otras como Puno o Moquegua.

Para el jefe del Gore de Tacna, esta medida representa una amenaza para la seguridad de los 350 habitantes que residen en la región y quitaría la tranquilidad de la ciudad. Empero, se mostró a favor de la lucha frontal contra la delincuencia.

"(...) Expreso mi rotundo rechazo al reciente anuncio del gobierno de ampliar de manera inmediata las instalaciones del penal de máxima seguridad de Challapalca para el traslado de peligrosos y ranqueados delincuentes del país. Respaldo a la presidenta Dina Boluarte en las medidas para l a lucha frontal contra la delincuencia, pero no a costa de la seguridad de la población tacneña. Exijo respeto a Tacna. Tacna es la cuna del patriotismo y no el basurero del Perú", escribió Torres Robeldo en Facebook.

Más tarde de publicado su mensaje en la red social, Exitosa pudo comunicarse con el alcalde, en donde pudo extender su mensaje, señalando los puntos que esperan que se cumplan para hacer frente a la delincuencia.

"Nosotros respaldamos las medidas que está tomando el Gobierno para combatir la delincuencia, sicariato, el terrorismo urbano, rural, todo lo respaldamos porque algo hay que hacer. Ya era hora que se haga. Lo que estamos en contra es que traigan a todos esos delincuentes ranqueados a nivel nacional al penal de Challapalca que queda en Tacna", relató para nuestro medio.

En otro momento, recordó que la apertura de este penal significó el incremento no solo de la región que gobierna, sino también de otras cercanas como Puno o Moquegua. Vale recordar que este penal de máxima seguridad, ubicado a 4,600 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la cárcel más alta del mundo.

"Con la apertura de ese penal, tiempo atrás, hemos tenido un incremento de delincuencia en Tacna. Y no solamente en Tacna, también en Puno y Moquegua. Lo que queremos es que no se amplíe el penal y no se traiga a esa gente acá. O por lo menos, que también se envíe a otras cárceles del país, que están ubicadas en la sierra del Perú y no cargarnos toda la escopeta hacia Tacna.