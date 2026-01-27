Adolfo Aguilar revela el verdadero motivo por el que ya no se casará con José Ortiz

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reciente entrevista, el recordado conductor de Yo Soy, Adolfo Aguilar, decidió romper su silencio y contar por qué no se casará este 2026 con su novio, el productor audiovisual José Ortiz, pese a los planes que ambos habían anunciado con tanta ilusión.

¿Por qué Adolfo Aguilar ya no se casará?

El romance entre Adolfo Aguilar y Antonio Ortiz ha sido seguido con atención por sus seguidores desde que el conductor de televisión anunció su compromiso en enero de 2025.

La propuesta de matrimonio se dio en un momento público y emotivo durante la función de despedida del espectáculo musical 'Cantar hasta morir', convirtiéndose en un recuerdo imborrable para la pareja.

Adolfo Aguilar le pide matrimonio a su novio José Ortiz en el teatro

Sin embargo, este año, la agenda laboral de ambos ha complicado la celebración del matrimonio. "Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero", confesó Adolfo Aguilar.

Con estas palabras, el recordado conductor de Yo Soy dejó entrever que la boda podría realizarse recién en 2027, aunque aún no hay una fecha concreta.

"No queremos esperar, pero por trabajo en realidad va a tener que ser el próximo", añadió, dejando claro que el aplazamiento no afecta la relación ni el compromiso que ambos tienen.

Celebraron un año más de relación

A comienzos de enero, Adolfo Aguilar celebró un año más de relación junto a su novio, José Ortiz, con un emotivo video en Instagram donde se les ve sonrientes y cómplices, disfrutando de una romántica cena en un restaurante.

El conductor dedicó un mensaje lleno de cariño que conmovió a todos sus seguidores: "Otro año compartiendo la vida contigo y confirmando que sí, eras tú. Gracias por tanto. Te amo".

La publicación se llenó rápidamente de comentarios de amigos, familiares, colegas del medio y seguidores, quienes no dudaron en felicitarlos y desearles muchos años más juntos.

La pareja cerró y empezó el año más unida que nunca, disfrutando de las fiestas de fin de año juntos y compartiendo varios momentos especiales en sus redes sociales.

Con estas palabras, Adolfo Aguilar dejó claro que sigue más enamorado que nunca de José Ortiz y que la boda se posterga solo para organizar todo con calma y que sus proyectos profesionales no arruinen un día tan especial.