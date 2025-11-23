Delincuentes disparan contra combi de 'Los Rojitos' en SJM: dos pasajeros se encuentran en estado crítico

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La noche del domingo se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia en el transporte público. Alrededor de las 7:55 p. m., una combi de la empresa Los Rojitos, que cubría su ruta habitual en San Juan de Miraflores (SJM), fue atacada por dos delincuentes armados que se desplazaban en una moto lineal. El vehículo estaba lleno de pasajeros.

Según testigos, el ataque fue rápido y preciso. Los agresores dispararon contra la unidad en movimiento y se dieron a la fuga en segundos. El hecho ocurrió a solo siete cuadras de la comisaría Pamplona 1, lo que permitió una rápida movilización de efectivos policiales hacia la zona.

Heridos y atención médica

De acuerdo con la información preliminar, dos personas resultaron gravemente heridas. Una de ellas quedó tendida en el suelo, según imágenes difundidas por vecinos, mientras se esperaba la llegada del personal médico. Ambas víctimas fueron trasladadas al centro médico más cercano, aunque aún no se ha confirmado su identidad ni estado clínico actualizado.

La crisis continúa: Acaban de balear a conductor de transporte público y un pasajero en #Pamplona_Alta San Juan de Miraflores. pic.twitter.com/wcpdUjlGmd — Isabel Cortez (@chabelitacongre) November 24, 2025

Una tensión que solo crece

Este atentado ocurre en un momento de alta tensión en el sector transporte, luego de que los gremios decidieran no acatar el paro convocado para este 24 de noviembre. La decisión fue tomada en medio de negociaciones con el Ejecutivo, pero los incidentes violentos continúan, incluso bajo la ampliación del estado de emergencia en varias zonas de Lima.

La empresa Los Rojitos es conocida por operar rutas en zonas de alta densidad urbana, y sus unidades suelen estar llenas en horarios pico. El ataque genera preocupación entre los usuarios frecuentes, que exigen mayor presencia policial y garantías de seguridad.

🔴⚫🟢 #Último #SanJuandeMiraflores | Una combi con pasajeros fue atacada a balazos en San Juan de Miraflores, dejando dos heridos y un chofer que habría fallecido. El ataque ocurrió a solo 7 cuadras de la Comisaría de Pamplona. Las autoridades investigan el hecho. pic.twitter.com/ZiqAZ5Nx8T — Gaceta Perú TV (@GacetaPeruTv) November 24, 2025

Investigación en curso

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias correspondientes. Se espera que en las próximas horas se revisen cámaras de seguridad cercanas, se recojan testimonios y se identifique a los responsables. No se descarta que el ataque esté vinculado a extorsiones o ajustes de cuentas, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Este nuevo atentado en el transporte público evidencia la fragilidad de la seguridad ciudadana en zonas vulnerables de Lima. Mientras se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades, la ciudadanía exige respuestas y medidas concretas.

Nota en desarrollo.