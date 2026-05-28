Nadeska Widausky: El presunto rol de la modelo como pieza clave en red de prostitución en Bélgica

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La detención de Nadeska Widausky en Jesús María ha provocado gran conmoción en el mundo de la farándula peruana, luego de que documentos judiciales enviados desde Bélgica revelaran la presunta participación de la exmodelo en una organización investigada por trata de personas, proxenetismo y robo con violencia. Las autoridades europeas sostienen que la influencer habría formado parte activa de una red dedicada a captar jóvenes peruanas para explotarlas sexualmente en Europa.

¿Qué rol habría cumplido Nadeska en esta red?

De acuerdo con el expediente judicial, Widausky habría trabajado junto a otra peruana identificada como Celeste Lozano Sullón, quien también es investigada por delitos relacionados con prostitución agravada y trata de personas. Ambas habrían participado en labores de captación de mujeres, muchas de ellas provenientes de zonas vulnerables de la selva peruana, a quienes les ofrecían falsas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida fuera del país.

Según las investigaciones, las víctimas eran trasladadas hasta Bélgica bajo engaños y, una vez en territorio europeo, eran obligadas a prostituirse para pagar supuestas deudas relacionadas con viajes, alojamiento y alimentación. El expediente señala que las mujeres vivían bajo amenazas constantes y eran presionadas para entregar gran parte del dinero que obtenían producto de la explotación sexual.

Las autoridades belgas también descubrieron que la organización utilizaba fotografías íntimas de mujeres para crear perfiles falsos en plataformas para adultos, desde donde presuntamente realizaban estafas y extorsiones a clientes. Además, el nombre de Nadeska aparece en una lista de personas que trabajarían directamente para Celeste Lozano en actividades relacionadas con prostitución dentro de la red criminal investigada.

Como parte de las pruebas reunidas por la justicia europea, se incorporaron dos números telefónicos vinculados a Widausky en Bruselas, así como una transferencia de 1385 euros realizada por Celeste Lozano a favor de la exbailarina.

Dictan prisión preventiva contra Nadeska

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Nadeska Widausky, luego de que la modelo fuera detenida en Jesús María mediante una alerta roja internacional emitida por la Interpol. El juez Adolfo Farfán Calderón sustentó la medida por el alto riesgo de fuga y la gravedad de las acusaciones que afronta la influencer dentro de un proceso de extradición pasiva solicitado por Bélgica.

Las autoridades señalaron que la decisión judicial se basa en el principio de doble incriminación contemplado en el tratado vigente entre Perú y Bélgica. Además, se dispuso que la exbailarina permanezca bajo custodia del INPE mientras avanzan las diligencias internacionales en su contra.

Aunque la defensa legal anunció que apelará la resolución, la orden continúa vigente. Mientras tanto, el caso de Nadeska Widausky ha generado gran atención mediática debido a las investigaciones por presuntos delitos vinculados a crimen organizado y lavado de activos.