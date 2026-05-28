Natalia Salas llora de felicidad al revelar que su tratamiento está funcionando: "Vamos avanzando"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Salas sigue firme en su lucha contra el cáncer, luego de que, a finales de 2025, le fuera detectada una célula residual en su vértebra. Esta vez, la actriz se mostró muy emocionada al confesar que el tratamiento al que se está sometiendo desde hace varios meses está dando resultados. También aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que la apoyan.

Natalia Salas continúa luchando contra el cáncer

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, la recordada Andrea, de 'Al fondo hay sitio', sostuvo que durante unos chequeos médicos descubrió una metástasis en una de sus vértebras, por lo que inmediatamente tuvo que someterse a un tratamiento que incluye radiocirugía y medicación antihormonal.

Han pasado casi seis meses desde que inició este tratamiento y, al parecer, está dando resultados positivos, ya que fue la misma actriz quien utilizó sus historias de Instagram para confesar que se sentía demasiado feliz porque le está volviendo a ganar la batalla al cáncer.

"Salieron los resultados de mis exámenes y son los que estábamos esperando. VAMOS AVANZANDO. Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupación. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz. Gracias, Dios" , escribió la actriz, sumamente conmovida y con lágrimas en los ojos.

Natalia Salas avanza en su batalla contra el cáncer

Natalia Salas se ha mostrado desafiante ante la adversidad a lo largo de su vida y, el año pasado, cumplió uno de sus más grandes sueños: casarse con el padre de su hijo en una ceremonia muy emotiva. Ella confesó que uno de sus mayores anhelos es quedar libre de cualquier enfermedad para poder disfrutar de su familia y ver crecer a su pequeño.

Natalia Salas se aferra a la vida

Hace unas semanas, la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' se presentó en el podcast de Macla Villamonte, donde confesó que hace tres meses fue diagnosticada con diabetes y, debido a ello, ha cambiado por completo su alimentación. "No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco; no importa, no lo haré, pero viva", reveló.

No obstante, Natalia tiene claro su objetivo: ver crecer a su hijo, y para ello hará los sacrificios necesarios, ya que considera que su labor como madre es lo más importante ahora, además de aprender a sobrellevar su enfermedad. "Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo", agregó.

Por otro lado, explicó que aún viene luchando contra el cáncer, que volvió a aparecer en su vida, pero el tener a su familia unida le da mucha fuerza. Natalia también explicó que ver crecer a su hijo es su mayor motivación y tiene como meta realizar un proyecto personal y profesional sobre su travesía familiar en medio de la enfermedad.

Es así que, Natalia Salas atraviesa uno de los momentos más importantes de su recuperación y mantiene una actitud positiva frente a la enfermedad. La actriz continúa recibiendo el respaldo de sus seguidores, mientras sus recientes resultados médicos renuevan la esperanza de superar definitivamente esta dura etapa de su vida.