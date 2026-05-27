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¿Se acabó del amor?

Melissa Klug confirma que tiene una crisis sentimental con Jesús Barco: "Problemas que nunca faltan"

Melissa Klug confirmó que atraviesa una crisis con Jesús Barco, luego de semanas de indirectas en redes sociales y del evidente distanciamiento que ambos vienen mostrando públicamente.

Melissa Klug confirma crisis sentimental con Jesús Barco
Melissa Klug confirma crisis sentimental con Jesús Barco (Composición Exitosa)

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 28/05/2026

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Melissa Klug finalmente rompió su silencio sobre su relación con Jesús Barco y confirmó que están atravesando una crisis sentimental, la cual ha estado marcada por los constantes mensajes, a modo de indirecta, que ambos lanzan a través de redes sociales. La pareja parece estar pasando uno de sus peores momentos y ha dejado de posar junta para fotos familiares.

Melissa Klug en problemas con Jesús Barco

El equipo periodístico de 'Magaly TV, la firme' logró hablar con la empresaria a través de WhatsApp y ella confirmó que su relación no está en su mejor momento. "Meli, ¿terminó tu relación con Jesús Barco?", le preguntó el reportero y ella respondió: "Problemas que nunca faltan".

Melissa Klug confirma crisis sentimental con Jesús Barco
Melissa Klug confirma crisis sentimental con Jesús Barco

El reportero le hizo una pregunta más, pero Melissa solo se limitó a hacer una aclaración sobre una reciente publicación que hizo acerca de la mala elección de los padres de sus hijos a lo largo de los años, asegurando que es ella quien los ha criado desde siempre.

Recordemos que la empresaria y el futbolista han dejado de publicar fotos y mensajes juntos en redes sociales, algo que acostumbraban hacer muy frecuentemente. El último mensaje que se dedicaron juntos fue por el cumpleaños de la empresaria, donde Jesús expresó el gran amor que siente por ella.

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Asimismo, ambos han cambiado las fotos juntos por indirectas a través de Instagram y TikTok. La mayoría de mensajes hacen alusión a la confianza, los problemas familiares y personales, además de posibles traiciones e incluso preguntas relacionadas con la infidelidad o la deslealtad.

Melissa feliz con su hija

Hace poco, Melissa se dejó ver muy feliz en una actuación por el Día de la Madre en el colegio de su pequeña Cayetana. La niña actuó junto a sus compañeros y Melissa documentó todo para luego compartirlo en redes sociales, con un tierno mensaje donde expresa el gran cariño y amor que siente por su pequeña.

"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar... ¡Y yo nací para amarte toda la vida!", escribió en un inicio.

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Aunque ninguno ha confirmado una ruptura definitiva, las indirectas y el distanciamiento entre Melissa Klug y Jesús Barco evidencian un momento complicado en su relación. La ausencia de publicaciones juntos y los mensajes sobre traición e infidelidad han incrementado las especulaciones sobre una posible separación sentimental en las próximas semanas.

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