Verónica Linares denuncia fraude en cine que involucró a su esposo: "Te devolvemos la plata"

17/09/2025 / Exitosa Noticias

Lo que parecía una tarde normal se convirtió en un escándalo inesperado. Verónica Linares reveló que su esposo fue víctima de un insólito fraude en el cine, que terminó en una tensa confrontación dentro de la sala.

El domingo 14 de septiembre parecía un día cualquiera, hasta que el esposo de Verónica Linares recibió un mensaje confirmando la compra de entradas para el cine. La sorpresa fue mayor porque él jamás había realizado esa compra.

Según relató la conductora en un video publicado en su cuenta de TikTok, su pareja quedó desconcertada al ver que se trataba de boletos para la película El conjuro.

Al revisar los asientos asignados —beneficio que recibe por ser usuario frecuente de la cadena— decidió ir personalmente a la sala de cine para comprobar quién estaba usando sus tickets.

Al llegar, descubrió que los asientos estaban ocupados por dos jóvenes que habían adquirido las entradas mediante una reventa irregular. "Eran dos chibolos que habían aprovechado una reventa de entradas para El conjuro. Imagínate, no es un concierto ni nada grande", narró indignada Verónica Linares .

Esposo de Verónica Linares encaró a jóvenes

Lo que parecía una simple confusión se transformó en un momento de tensión dentro de la sala. El esposo de Verónica Linares encaró directamente a los jóvenes: "Ustedes no se llaman 'Pepito Pérez', ¿qué hacen acá?". Ante el reclamo, los muchachos no tardaron en responder: "No, te devolvemos la plata".

Pero el verdadero problema iba más allá de ellos. Según explicó la periodista, el fraude se habría originado por una persona que trabajó en la cadena de cine y que aún tendría acceso a la base de datos de clientes.

Ese sujeto compraba entradas con los datos de los usuarios frecuentes a precios más bajos y luego las revendía a terceros, obteniendo una ganancia rápida.

"La delincuencia está en todas partes y buscan cualquier momento, lugar, para hacer de las suyas", advirtió Verónica Linares, dejando en claro que se trataba de una modalidad que podía repetirse con cualquier cliente desprevenido.

