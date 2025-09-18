Patricio Parodi celebra la llegada de un nuevo miembro a su familia: "La familia crece"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patricio Parodi atraviesa un momento lleno de alegría familiar. El popular chico reality no pudo ocultar su emoción al celebrar la llegada de un nuevo miembro a su hogar, mostrando lo importante que es para él compartir cada etapa de la vida con sus seres queridos y cómo este nuevo integrante promete llenar de amor su familia.

Patricio Parodi se prepara para ser tío otra vez

El pasado 17 de septiembre, Patricio Parodi decidió compartir una noticia que enterneció a sus seguidores: su hermana María Fernanda Parodi y su esposo Alfredo Zanatti esperan su primer hijo. "Se viene primit@ para Aiti. La familia crece", escribió el integrante de Esto es guerra en Instagram.

En el clip, María Fernanda Parodi y Alfredo Zanatti mostraron imágenes de la ecografía mientras caminaban por la playa, dejando ver la ilusión y felicidad que viven ante esta nueva etapa familiar. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de seguidores, amigos y familiares, todos compartiendo la alegría del anuncio.

El ampay de Patricio Parodi

Hace unos días, Patricio Parodi volvió a estar en el ojo público tras ser ampayado en actitudes cariñosas con una mujer rubia dentro de una discoteca, según imágenes difundidas por un programa de espectáculos.

El chico reality, de 31 años, fue visto besando a la joven, confirmando que disfruta de su soltería después de sus mediáticas relaciones con figuras como Sheyla Rojas, Flavia Laos y Luciana Fuster.

El reciente ampay llega semanas después de que Magaly TV, La Firme lo vinculara con Isabel Indacochea, influencer de 19 años, con quien se le relacionó sentimentalmente.

La catarsis de Patricio Parodi

Tras los recientes escándalos y ampays que lo han involucrado, Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón durante una transmisión en su cuenta de Kick.

El chico reality confesó sentirse utilizado por algunas mujeres, quienes solo lo ven como "un pedazo de carne". Además, resaltó que posee un corazón sensible y que muchos olvidan que también es "un ser humano".

"Siento que a veces me utilizan. Me ven simplemente como un objeto, como un pedazo de carne. A veces las mujeres se olvidan de que yo también soy un humano. Soy una persona que siente, tengo mis sentimientos, tengo mi corazoncito de pollo. Hoy puedo estar feliz, mañana triste, puedo reír, molestarme, llorar", expresó.

La llegada de un nuevo miembro a la familia Parodi ha generado una enorme ola de alegría entre todos sus integrantes. Patricio no dudó en compartir su gran emoción y entusiasmo.